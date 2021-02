The Square. Spazio alla cultura La nuova serie che racconta le trasformazioni dell’arte in questo periodo storico tredicesima puntata: GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO ALLE 20.45 ANCHE ON DEMAND E IN STREAMING SU NOW TV Disponibile in streaming gratis per tutti su https://video.sky.it/arte e sui profili social di Sky Arte

Appuntamento a giovedì 25 febbraio per la tredicesima puntata di The Square. Spazio alla cultura, la nuova serie condotta da Nicolas Ballario in onda su Sky Arte e realizzata da Tiwi.

L’arte ha bisogno di una piazza, in questo periodo più che mai, per esprimersi e valorizzarsi. Per questo, dopo le serie Sipario! Storie di Teatro, Indie Jungle e Musei, in un momento di grande difficoltà per lo spettacolo e la cultura, Sky Arte mette a disposizione di tutti anche The Square che andrà in onda ogni giovedì alle 20:45 e sarà disponibile in streaming gratuito su https://video.sky.it/arte e sui profili Facebook ed Instagram di Sky Arte.

The Square è un luogo in costruzione, i cui contenuti vengono dai palcoscenici del mondo dell’arte e della cultura, ora vuoti. La trasformazione in atto porta nuovi modi di fare attività culturale e di questi The Square si fa portavoce. Gli ospiti sono artisti, musicisti, registi, attori, danzatori che trovano un luogo in cui i loro progetti possano avere spazio e raggiungere il pubblico di cui hanno bisogno, e che ha bisogno di loro.

Il primo ospite della puntata 13 di The Square è anche il primo rapper romano in assoluto: il Piotta, alias Tommaso Zanello. In collegamento via web, ci parla del suo ultimo singolo, È ora di andare, e della sua evoluzione come artista, spaziando dalla scrittura alla produzione, fino ad arrivare alla recitazione.

Il Mudec – Il museo delle Culture di Milano dedicherà presto una mostra a Tina Modotti, icona di fotografia e rivoluzione: in attesa di poterla visitare, abbiamo deciso di rendere proprio lei protagonista della clip in animazione di questa settimana.

In studio con Nicolas stavolta si discute nientepopodimeno che di fisica quantistica perché l’ospite, Gabriella Greison, è una fisica geniale che si è dedicata alla divulgazione, attraverso storie, libri e performance teatrali. Oggi ci parla del suo libro uscito per Mondadori, Ucciderò il gatto di Schrödinger, raccontandoci del gatto e del suo straordinario padrone. E Nicolas proprio non riesce a resistere: deve fare un esperimento per scoprire che fine farà il famoso felino.

È poi il momento dei cinema: quelli che purtroppo rischiano una chiusura, immortalati nel cortometraggio Cinema muti di Iacopo Zanon; quelli che per fortuna riaprono, come il Cinema Troisi a Roma o il Cinema America a Genova; e quelli che, in attesa di riaprire, sostituiscono le locandine con opere d’arte, come sta accadendo con l’iniziativa Prossimamente in Puglia.

L’ultimo ospite in collegamento web è Gabriele Lavia, con cui Nicolas parla di teatro, naturalmente, ma non solo. Il tutto in attesa di poter gustare dal vivo il suo spettacolo Le leggi della gravità, tratto dal romanzo omonimo di Jean Teulé.

La puntata si conclude come sempre con l’agenda della settimana, buona visione!

