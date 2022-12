Sky Arte | The Square. Spazio alla cultura | 4° puntata

Torna la trasmissione di Sky Arte che racconta la cultura contemporanea in tutte le sue forme, attraverso le voci di numerosi ospiti, racconti di mostre e musei italiani, animazioni, performance musicali e… molto altro

QUARTA PUNTATA: GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2022 con Francesco Simeti, Meris Angioletti, Ulla von Brandenburg, Paola Nicolin, Gian Maria Tosatti, Tommaso Pasquali, Paolo Angeli Ogni due settimane alle 20.40 su Sky Arte in streaming su NOW e on demand

Da giovedì 10 novembre alle 20.40 va in onda ogni due settimane su Sky Arte la terza stagione di THE SQUARE. SPAZIO ALLA CULTURA, la trasmissione realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario che racconta la cultura contemporanea in tutte le sue forme. Attraverso le voci di tanti ospiti, servizi speciali su mostre e musei di tutta Italia, animazioni che approfondiscono temi attuali della cultura contemporanea e una ricca agenda di appuntamenti, THE SQUARE è uno strumento per essere sempre aggiornati sul panorama artistico del nostro Paese. Gli episodi sono visibili anche in streaming su NOW e on demand.

La prima e la seconda stagione del programma sono state un palcoscenico privilegiato per artisti, musicisti, registi, attori, danzatori e lavoratori del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’arte che hanno potuto far conoscere i loro progetti.

Registi come Alice Rohrwacher e Pupi Avati, musicisti e cantanti come Rodrigo D’Erasmo, Samuele Bersani, Cristina Donà e Tutti Fenomeni, e ancora autori, scrittori, fumettisti come Nicola Lagioia, Serena Dandini, Carlo Lucarelli, Daria Bignardi e Fumettibrutti, attori e personaggi del mondo dello spettacolo come Stefano Fresi, Marco Giallini, Luca Bizzarri e Drusilla Foer; gli artisti Francesco Vezzoli, Lady Tarin, Valerio Berruti, Giovanni Gastel e Oliviero Toscani e performer e danzatori tra cui Alessandro Sciarroni, Virna Toppi e Federica Rosellini sono stati ospiti di questo cantiere dedicato all’arte e alla cultura contemporanee.

Tra le novità della terza edizione, la direzione artistica delle performance musicali affidata a Rodrigo D’Erasmo, musicista, storico membro degli Afterhours, direttore d’orchestra e produttore discografico, e la rubrica in animazione Di cosa parliamo quando parliamo, che spiega il significato di alcune espressioni legate all’attualità o al mondo dell’arte, in modo leggero, ironico ma mai banale. Tra le conferme invece la rubrica La Cura Ludovico, con Ludovico Pratesi, un minuto per raccontare i significati che si celano dietro i capolavori dell’arte moderna e contemporanea.

Ospiti delle puntate precedenti sono stati: la produttrice musicale, polistrumentista, cantante, nonché musicista della band di Vasco Rossi Beatrice Antolini, Emiliano Pagani e Daniele Caluri, autore e disegnatore del fumetto Don Zauker, il cantautore, polistrumentista, produttore discografico, fondatore e frontman del gruppo Afterhours Manuel Agnelli, le ideatrici del progetto editoriale dedicato al turismo culturale Travel On Art e autrici di Street Art in Italia Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi e il chitarrista e fondatore dei Bud Spencer Blues Explosion e degli I Hate My Village Adriano Viterbini.

La quarta puntata della terza stagione di The Square, in onda giovedì 22 dicembre, si apre con il racconto di due mostre allestite a XNL Piacenza: come un limone lunare e Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia Delaunay. Gli artisti Francesco Simeti, Meris Angioletti e Ulla von Brandenburg ci raccontano di queste due esposizioni insieme alla direttrice artistica di XNL Paola Nicolin.

In studio Nicolas accoglie il primo ospite della puntata, l’artista e direttore artistico della Quadriennale di Roma, Gian Maria Tosatti, grazie al quale veniamo a conoscenza dei temi e degli obiettivi della ricerca artistica contemporanea.

A seguire, è il momento della rubrica in grafica animata dal titolo Di cosa parliamo quando parliamo?, dedicata in questa nuova puntata all’evanescente metaverso.

Ci troviamo poi calati in un’atmosfera british grazie al racconto che il curatore Tommaso Pasquali fa della mostra di Patrick Procktor a Palazzo Bentivoglio a Bologna. Il sottotitolo A view from a Window è significativo della porzione di mondo raccontata da questa personale ma allo stesso tempo sottintende la ricchezza e la molteplicità di visioni presenti nella ricerca espressiva di questo grande artista degli anni Settanta.

Durante il momento live ascoltiamo il musicista Paolo Angeli suonare le 18 corde della sua chitarra sarda preparata attraverso l’esecuzione del brano Baklawa. Durante l’intervista con Nicolas conosciamo meglio questo strumento e sentiamo il racconto del percorso musicale di Angeli, dalla tradizione sarda verso la contemporaneità.

Prima di concludere, Nicolas segnala i principali appuntamenti dal mondo dell’arte e della cultura nella sua agenda.

