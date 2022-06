SKY ARTE | THE SQUARE. SPAZIO ALLA CULTURA | Episodio 14

Da giovedì 25 novembre 2021, ogni due settimane alle ore 20.40, va in onda su Sky Arte The Square. Spazio alla cultura, la serie realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario che racconta la cultura contemporanea in tutte le sue forme, attraverso servizi, ospiti, approfondimenti in animazione e appuntamenti da non perdere.

Dopo il successo della prima stagione, in cui artisti, musicisti, registi, attori, danzatori e lavoratori nel campo della cultura, dello spettacolo e dell’arte hanno trovato un palcoscenico per i loro progetti, quest’anno lo spazio di The Square amplia i suoi orizzonti e diventa anche un magazine, che racconta le proposte del mondo dell’arte e dei suoi protagonisti a 360°. Oltre ad accogliere e intervistare gli ospiti nel suo studio-cantiere Nicolas introduce servizi speciali dalle mostre e dai musei di tutta Italia.

Gli ospiti delle prime puntate sono stati Roberta Tenconi, curatrice di Pirelli Hangar Bicocca, il Direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galansino, la performer Magdalena Mitterhofer insieme a Filippo Andreatta, regista teatrale, curatore e fondatore del gruppo OHT – Office for a Human Theatre di Trento, il duo Canarie composto da Paola Mirabella e Andrea Pulcini, l’artista Francesco Vezzoli, il controtenore Pere Jou insieme al coreografo vincitore del Leone d’oro alla Carriera alla Biennale Danza Alessandro Sciarroni, il cantautore Massimo Zamboni con il tastierista Cristiano Roversi, la coppia di fotografi Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, l’attrice teatrale, regista e scrittrice Federica Rosellini, il direttore d’orchestra e compositore Federico Maria Sardelli, la cantautrice Cristina Donà con il musicista Saverio Lanza, il fotografo Oliviero Toscani, i musicisti Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, lo scrittore Carlo Lucarelli, l’attore e drammaturgo Lorenzo Piccolo, il fondatore e Ceo della prima galleria italiana di crypto arte, Reasoned Art, Giulio Bozzo, il duo HANA composto dalla liutista e direttrice artistica Ilaria Fantin e dalla cantante albanese Hersi Matmuja, LRNZ, Lorenzo Ceccotti, illustratore, fumettista e visual artist, il duo di artisti Legno, Alvar Aaltissimo, epigono paradossale del famoso architetto Alvar Aalto, la ballerina del Teatro alla Scala Virna Toppi, la filosofa, fondatrice del Progetto Tlon e scrittrice Maura Gancitano, le @eterobasiche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani e l’illustratrice, graphic journalist e videomaker Takoua Ben Mohamed.

Tra le novità, la rubrica in animazione Crazy Times. Gli anni più pazzi della storia dell’arte, che racconta gli anni più curiosi del Novecento attraverso la lente dell’arte, della cultura e della storia e descrive lo scorrere del mondo durante la creazione dei più grandi capolavori.

La quattordicesima e penultima puntata di The Square, in onda il 2 giugno, indaga il tema dell’evoluzione, come quella che riguarda la fotografia e le sue tecniche, soprattutto se ci si riferisce a un periodo lungo 40 anni.

L’episodio si apre infatti con una mostra, allestita da CAMERA, Centro italiano per la fotografia, a Torino, dedicata ai Capolavori della fotografia 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York. A raccontare di questa collezione, ricca di opere dei più grandi maestri dell’obiettivo, è il direttore artistico di CAMERA, Walter Guadagnini.

I primi ospiti in studio sono quattro ballerini professionisti che hanno deciso di portare la loro vita e il mondo della danza sui social: Tiziano Casu, Shinhai Ventura, Michele Prudente, Tim Stodieck, ovvero i Choros Ballet. Un estratto dal loro spettacolo dal titolo Vita da Ballerini insieme a una intervista/audizione a Nicolas, saranno il giusto modo per iniziare questa puntata tra sketch divertenti ed evoluzioni in aria.

È il momento di Crazy Times. Gli anni più pazzi della storia dell’arte, la rubrica in animazione dedicata, questa volta, al 1989: l’anno della caduta del muro di Berlino, della caduta di diversi poteri forti, ma anche della ricezione dei Simpson nelle tv americane e della Lambada nelle radio brasiliane.

Il racconto successivo è dedicato alla mostra Penumbra, organizzata dalla Fondazione In Between Art Film al Complesso dell’Ospedaletto a Venezia. A parlare di questo allestimento, che riflette sull’evoluzione tra luce e ombra, sono i due curatori Alessandro Rabottini e Leonardo Bigazzi, insieme alle voci degli artisti Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni (MASBEDO) e di Ana Vaz.

La seconda ospite in studio è la scrittrice Annarosa Mattei, autrice del libro Sogno notturno a Roma e consulente storico-scientifica per il film Power of Rome (in onda su Sky Arte e Sky Documentaries il 12 giugno alle 21.15). Durante l’intervista con Nicolas illustra il suo racconto dedicato alla Roma dal 1871, anno in cui diventa Capitale del Regno d’Italia, al 2021, e le evoluzioni urbanistico-architettoniche che hanno riguardato la città per darle una nuova veste.

Prima di concludere, spazio a La Cura Ludovico, la rubrica con Ludovico Pratesi che guida lo spettatore a cogliere i significati nascosti dietro i più importanti capolavori dell’arte. Questa puntata è dedicata a Amor sacro e amor profano di Tiziano.

Infine, il consueto appuntamento con i consigli di Nicolas sugli eventi più interessanti nel mondo dell’arte da visitare nelle prossime settimane.

Buona visione!

