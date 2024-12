Sky Cinema presenta in prima TV “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero”, film diretto da Adam Wingard che aveva già curato la regia di “Godzilla vs Kong”, in onda lunedì 30 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema presenta in prima TV “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero”, film diretto da Adam Wingard che aveva già curato la regia di “Godzilla vs Kong”, in onda lunedì 30 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il film, quinto capitolo della saga del Monsterverse, vede l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla unire le forze contro una gigantesca minaccia misteriosa nascosta nel nostro pianeta, mettendo a rischio la loro stessa vita… e la nostra. “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” esplora più a fondo le storie e le origini di questi due Titani, insieme ai segreti di Skull Island, rivelando la leggendaria battaglia che ha formato questi straordinari esseri e li ha uniti per sempre all’umanità. L’antagonista di questa ultima saga, è Scar King, un nuovo titano dittatore che semina terrore attraverso un’arma atomica. I protagonisti sono Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen. La sceneggiatura della pellicola è di Terry Rossio, Simon Barrett e Jeremy Slater, da una storia di Rossio, Wingard e Barrett, basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd e distribuito da Warner Bros. Pictures.

SINOSSI

L’epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura che vedrà l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri.

GODZILLA E KONG – IL NUOVO IMPERO, lunedì 30 dicembre in prima tv alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

Com. Stam. + foto