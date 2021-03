SKY Cinema- maratona berlinale: domenica 7 marzo una collezione dedicata ai film premiati al Festival di Berlino, in prima visione volevo nascondermi con Elio Germano

A conclusione della 71esima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, domenica 7 marzo Sky Cinema Due propone una maratona dalle 9.00 a notte fonda con una selezione di titoli premiati nelle precedenti edizioni.

In prima serata spicca la prima visione di VOLEVO NASCONDERMI, alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema Drama. Il film di Giorgio Diritti celebra l’artista Antonio Ligabue, interpretato da Elio Germano, premiato lo scorso anno alla Berlinale con l’Orso d’argento per il miglior attore. Antonio Ligabue è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene affidato a una coppia svizzero-tedesca. Già da bambino inizia ad accusare disturbi psicofisici che lo portano ad avere un rapporto tormentato con i genitori adottivi, ad essere espulso dalla scuola e ricoverato più volte in manicomio. Antonio trova conforto nell’arte, la pittura e la scultura. Cacciato dalla Svizzera, si trasferisce a Gualtieri in Emilia, luogo di cui è originario suo padre, vive per anni in povertà fino a quando lo scultore Renato Marino Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle sue naturali doti di pittore.

Fra gli altri titoli proposti anche Primo Amore, la storia di passione e follia firmata da Matteo Garrone (miglior colonna sonora 2004); il secondo capitolo della trilogia dei colori di Krzysztof Kieslowski Tre Colori – Film Bianco (miglior regia 1994); Favolacce, la favola nera dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano (miglior sceneggiatura 2020). E ancora la pellicola di Quentin Tarantino Jackie Brown con Pam Grier e Samuel L. Jackson (miglior attore 1998) e il capolavoro di Tim Robbins Dead Man Walking – Condannato a morte con Susan Sarandon e Sean Penn (miglior attore 1996). Tra gli altri ricordiamo anche Grazie a Dio, una scottante storia vera di Francois Ozon (Gran Premio della Giuria 2019); Le cose che verranno – L’Avenir, il film che vede protagonista Isabelle Huppert di Mia Hansen-Løve (Orso d’argento alla regia 2016); il fanta-horror sulla realtà virtuale con Jude Law Existenz di David Cronenberg (Orso d’argento per il contributo artistico 1999); il biopic con Woody Harrelson e Courtney Love Larry Flint – Oltre lo Scandalo diretto da Milos Forman e prodotto da Oliver Stone (Orso d’oro 1997).

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand su Sky e in streaming su NOW TV, insieme ad altri film come Il Petroliere, Orso d’argento per il miglior regista a Paul Thomas Anderson e per il contributo artistico a Jonny Greenwood nel 2008 e Monster, Orso d’argento per la migliore attrice protagonista a Charlize Theron nel 2004.

