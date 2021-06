LE FOTOGRAFE è la nuova serie Sky Original in onda da lunedì 24 maggio alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400) e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. La docu-serie, creata e diretta da Francesco G. Raganato e prodotta da Terratrema Film in collaborazione con Seriously, ha come protagoniste otto fotografe italiane che trattano temi legati al femminile.

Ogni episodio è dedicato a una fotografa, al suo originale punto di vista e a un tema specifico – dall’amore alla sessualità, dal ruolo della donna nella società al body positivity – uniti dalla concezione dellafotografia come strumento di indagine, di racconto e di espressione artistica.

Le protagoniste – Guia Besana, Ilaria Magliocchetti Lombi, Sara Lorusso, Carolina Amoretti, Maria Clara Macrì, Roselena Ramistella, Zoe Natale Mannella e Simona Ghizzoni – non affrontano solo temi strettamente femminili, ma svelano mondi complessi in cui ognuna porta avanti la sua ricerca, cresce nel suo lavoro, afferma la sua presenza nel contesto della cultura visiva, contribuisce a cambiare e arricchire l’immaginario fotografico italiano.

Lunedì 28 giugno andrà in onda il settimo episodio, dedicato a Zoe Natale Mannella.

Vediamo Zoe emergere dalle lenzuola di una camera da letto con la macchina fotografica, dopo aver scattato alcuni ritratti a un’amica per il progetto Nido, che rappresenta le ragazze nel loro letto, in un’intimità sognante.

La fotografa ricorda poi i suoi esordi, i suoi primi set e i suoi primi progetti, tra cui Taxidì, nato da una serie di scatti durante un viaggio al mare con un gruppo di amiche, che è stato fondamentale per definire la sua ricerca e l’immagine spontanea e naturale della donna che avrebbe voluto dare attraverso le sue fotografie.

Zoe ci parla deI suo legame con la fotografia di moda e la vediamo impegnata a scattare alcuni shooting, tra cui uno particolarmente sperimentale per il brand di due amiche.

In una piscina di Piacenza, invece, la ritroviamo a ritrarre un gruppo di atlete di nuoto sincronizzato per un marchio di costumi da bagno e ci racconta di come sia rimasta affascinata della loro confidenza nell’uso del corpo, sempre centrale nella sua ricerca, e nel sostegno reciproco.

Dopo un set con due ragazze in un’ambientazione naturalistica, torniamo a parlare di Nido e la fotografa ci racconta della sua continua ricerca dell’intimità e della magia che ne genera.

Zoe si diverte poi a ritrarre alcune amiche durante un viaggio in macchina e ci racconta di come sia importante per lei lavorare con persone tra cui esista confidenza e fiducia.

La vediamo successivamente in un ambiente domestico, intenta a ritrarre sua mamma, che ha vissuto la Milano degli anni ’80 e ha un’idea patinata della fotografia e della rappresentazione della donna, così diversa da quella naturale della figlia, basata sul female gaze, sullo sguardo puramente femminile, sulla libertà di volersi esporre per sé stesse.

Zoe ci spiega infine che per lei la fotografia è il mezzo giusto attraverso cui dialogare con la realtà.

I PROSSIMI EPISODI

5 luglio alle 21.15 | Episodio 8: SIMONA GHIZZONI – Tutto parla di me

Sinossi: Nel suo casolare in provincia di Rieti, Simona racconta il suo percorso artistico che parte dall’autoritratto come ricerca di sé. I suoi autoritratti sono divisi in serie: Aftermath indaga l’aspetto più animale della donna, Rayuela intreccia ritratti e elementi vegetali; in Rêve Géologique rappresenta l’elemento della terra. Una trilogia che racconta la nostra permanenza nel mondo, mentre Isola, progetto scattato sull’Appennino Emiliano narra il rapporto dell’uomo con il mondo. Simona racconta i suoi disturbi alimentari interpretati con la serie Odd Days, che le è valsa il 3° posto al World Press Photo 2008 e un Award al Photo Espana 2009. La fotografa racconta anche del suo interesse per le arti performative e per il reportage, e del suo impegno nei diritti civili delle donne.

LE FOTOGRAFE è una produzione Sky Original, creata e diretta da Francesco G. Raganato e realizzata da Terratrema Film in collaborazione con Seriously, in onda su Sky Arte dal 24 maggio alle 21.15

