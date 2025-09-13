SKY SPORT 24 NIGHT, al via il nuovo tg sportivo per la 1a volta in chiaro su CIELO dal 15 settembre, tutti i giorni, in 2a serata 

Su Cielo arriva l’appuntamento con le news di Sky Sport. Per la prima volta in chiaro, da lunedì 15 settembre in seconda serata, per un’ora, Sky Sport 24 Night racconterà con lo stile, la puntualità e il “touch” di Sky le news principali del mondo sportivo.

In conduzione i volti delle notizie di Sky Sport, a cominciare da Leo di Bello, Sara Benci e Marina Presello, per un racconto quotidiano, sette giorni su sette, ricco di immagini, highlights, aggiornamenti, commenti e approfondimenti.

Le Coppe europee avranno uno spazio privilegiato: grande spazio, grazie ai nostri inviati, alle news sulle squadre italiane impegnate in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League e soprattutto i gol, tanti gol, tutto il meglio delle grandi competizioni internazionali. Nel weekend Sky Sport 24 Night sarà un’imperdibile finestra sulla Casa dello Sport, con un assaggio della grande programmazione sportiva di Sky, a partire dal grande calcio italiano e internazionale: Premier League, Bundesliga, Ligue 1, una rassegna di gol di straordinaria completezza.

Sky Sport 24 Night è anche la casa delle notizie e degli highlights di tutti gli sport: Formula Uno, Motogp e Superbike saranno al centro del racconto, come il basket nazionale e internazionale. E poi una delle punte di diamante di Sky Spot 24 Night: il tennis. Solo su Sky Sport 24 Night sarà possibile seguire in chiaro la stagione di Sinner, ma non solo: partendo dai Masters 1000, passando per le Finals e arrivando alla scoperta dei nuovi talenti della Next Gen, gli highlights dei grandi match, la stagione dei tennisti e delle tenniste azzurre, il meglio da tutti i campi, i commenti dei migliori talent, le notizie da tutto il mondo con gli inviati della squadra di Sky Sport.

Dal 15 settembre su Cielo Sky Sport 24 Night. Un appuntamento unico per tutti gli amanti dello sport.

Com. Stam. + foto