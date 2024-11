Slalom città di Acate atto i: ‘sold out’ ed attesa alle stelle per il 1° dicembre

Ospiti d’eccezione, i comisani Franco Caruso e Samuele Cassibba, brillanti protagonisti nel Tricolore SuperSalita 024, faranno da cornice alla manifestazione destinata a riaccendere i motori, dopo alcuni anni, nella cittadina del Ragusano, che fa sin d’ora registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive.

In cabina di regia la Scuderia Armanno Corse, in sinergia con i fratelli Alex e Giacomo Albani ed il sostegno del Comune di Acate. I dettagli sullo slalom, accostato al Memorial ‘Angelo Albani’, saranno svelati nel corso di una conferenza stampa sabato 30 novembre alle 11.00 nel quattrocentesco Castello dei Principi di Biscari, “quartier generale” della kermesse

Acate, 24 novembre – Il 1° Slalom Automobilistico Città di Acate – Memorial “Angelo Albani” è già sulla rampa di lancio. La kermesse, alla quale sono abbinate al debutto varie iniziative enogastronomiche e culturali ideate al fine di promuovere ulteriormente un territorio ricco di potenzialità, andrà in scena da calendario AciSport sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre nella caratteristica cittadina a vocazione agricola del Ragusano, l’antica Biscari, tra le Valli del Dirillo e dell’Acate.

Accostato al Memorial “Angelo Albani” (in ricordo del pioniere dell’automobilismo locale protagonista con la sua Abarth Osella Ms 1000 Bialbero in numerose cronoscalate automobilistiche tra gli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso per i colori Puntese Corse), il “Città di Acate” annovera in cabina di regia la Scuderia Armanno Corse Palermo con al timone il presidente Gaetano Armanno ed il segretario-pilota Andrea Armanno, in stretta sinergia con i fratelli locali Alex e Giacomo Albani, figli del compianto Angelo Albani, a loro volta collaborati da Emanuela Morale e dall’amico Sergio Messina. A supporto, inoltre, un nutrito gruppo di appassionati di motori e di sponsor della zona, unito ad un “gemellaggio” con l’Associazione culturale e sportiva calabrese Dalida, con la quale l’Armanno Corse collabora da tempo.

Fondamentale l’apporto logistico ed il patrocinio assicurati dall’Amministrazione comunale di Acate, retta dal giovane sindaco Gianfranco Fidone, a sua volta sostenuto dal vice sindaco Gianfranco Ciriacono, dall’assessora allo Sport Dafne Lantino e dalla presidente del Consiglio comunale Cristina Cicero. In prima linea ad assicurare la miglior riuscita dello slalom, inoltre, l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, il Libero Consorzio comunale di Ragusa e l’Ente di sviluppo agricolo, istituzioni che hanno coadiuvato in questi giorni le importanti operazioni di scerbatura, pulizia e consolidamento della sicurezza sul tracciato di gara della lunghezza di 2.750 metri ricavato lungo un tratto delle s.p. 90 ed s.p. 2 di Acate, portate a termine con estrema passione dagli organizzatori locali. Il percorso ha beneficiato di un ulteriore “maquillage” nelle ultime ore, con la stesura, in alcuni settori, di un nuovo tappetino d’asfalto.

Il 1° Slalom Automobilistico Città di Acate (le iscrizioni, già numerose, si accetteranno sino a mezzogiorno di mercoledì 27 novembre) avrà validità quale 4a e decisiva tappa a coefficiente 2.0 della Coppa dei Monti Sicani 2024, serie organizzata dalla Scuderia Armanno Corse e dalla Muxaro Corse (appuntamenti già in archivio i tre Slalom di San Biagio Platani Città degli Archi di Pasqua, Città di Sant’Angelo Muxaro ed Altofonte-Rebuttone). Verrà inoltre messo a disposizione dall’omonima ditta di Termini Imerese (PA) specializzata in autodemolizioni il trofeo “Il Levriero”, riservato al vincitore tra le Bicilindriche. Tra i primi sicuri presenti l’avolese Salvo Gentile, con la Elia Avrio AT09 Suzuki iscritta dalla Armanno Corse, ma si fanno inoltre i nomi dei “veterani” trapanesi Andrea Raiti (GMG Alfa Romeo) e Nicolò Incammisa (Radical SR4 Suzuki) e dell’Under 23 palermitano Giuseppe Catalano (su Chevy Coupè 34 Yamaha).

Ghiotte e diversificate, si diceva, le iniziative collaterali concepite dal Comitato organizzatore per conferire una sorta di valore aggiunto allo slalom. In qualità di ospiti d’onore saranno presenti domenica in occasione della gara i campioni comisani Franco Caruso e Samuele Cassibba, entrambi brillanti attori del Campionato italiano SuperSalita e di numerose altre cronoscalate in Sicilia e sul territorio nazionale, con validità per il Campionato italiano velocità montagna. Caruso, autentico “totem” del motorismo isolano, è stato protagonista con la sua “muscolosa” Nova Proto NP01-2 Zytek 3.0 gestita dal Team Faggioli, mentre Samuele Cassibba, “figlio d’arte”,

ha riposto da pochissimo in bacheca il titolo italiano di classe 2000 nel Civm, l’ennesimo di una carriera senza limiti, nell’abitacolo della Nova Proto NP01 SinergyV8 2.0 con i colori Ateneo. Entrambi saranno disponibili per foto ricordo ed autografi con i rispettivi fan.

La due giorni di gara sarà ancora impreziosita sabato 30 novembre (dalle 20.30) da una serata musicale “cover band” consacrata a Zucchero “Sugar” Fornaciari, nel contesto di un’area dedicata alla gastronomia, con ‘street food’ locale e tante altre leccornie. Sempre sabato, ma anche domenica 1° dicembre, i più piccoli avranno pure a disposizione un’area con animazione a tema e giochi gonfiabili. A testimonianza di quanta curiosità ed attesa stia destando lo slalom tra gli appassionati siciliani, va registrato già il “tutto esaurito” nelle strutture ricettive, nelle case vacanze e nei B&B di Acate e del circondario, da Vittoria a Comiso.

Tutti i dettagli inerenti al 1° Slalom Città di Acate verranno comunque svelati sabato 30 novembre alle 11.00, nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il sindaco Gianfranco Fidone, gli organizzatori ed i piloti, la stampa ed altre autorità politiche e sportive. L’incontro verrà ospitato nelle sale dell’affascinante quattrocentesco Castello dei Principi di Biscari, autentico gioiello medievale di Acate e ‘quartier generale’ della manifestazione.

Il Città di Acate prima edizione si disputerà su una sezione delle s.p. 90 ed s.p. 2 di Acate, della lunghezza pari a 2750 metri. Start nel tratto conclusivo della s.p. 90, tra le suggestive serre non lontano da contrada Litteri, quindi “sconfinamento” sulla s.p. 2, passaggio sul ponte sul fiume Dirillo fino agli spettacolari tornantini poco dopo l’Antico Lavatoio di contrada Canale, quindi arrivo alle porte di Acate, all’intersezione con via Umberto I. Il parco chiuso è stato individuato in piazza San Vincenzo, a poche decine di metri dal Castello dei Principi di Biscari.

Sabato 30 novembre sono previste le attese operazioni preliminari, dalle 15.00 alle 19.30, in piazza Matteotti (nei locali del bar “Amunì”) ed in corso Indipendenza, a pochi passi da piazza Libertà, dove si affacciano il citato maniero e la Chiesa Madre di San Nicola. I motori delle vetture ammesse alla partenza si accenderanno quindi l’indomani, domenica 1° dicembre, alle 9.00, per la salita di ricognizione, cui seguiranno le tre manche con avversario il cronometro, utili alla determina delle classifiche finali. Saranno 12 le postazioni di rallentamento con birilli per i concorrenti, dislocate lungo il tracciato. Il transito veicolare sarà chiuso su disposizione del direttore di gara, il siracusano Manlio Mancuso, già dalle 7.00 di domenica 1° dicembre. La premiazione finale dei vincitori avrà luogo ad apertura del parco chiuso al piano San Vincenzo, a poche decine di metri dal Castello dei Principi di Biscari.

