Slalom Città di Ucria atto II: “sold out” e spettacolo a 360° per il 10 settembre

Sono già preannunciati una pacifica “invasione” di migliaia di appassionati ed il “tutto esaurito”, nelle strutture ricettive del paesino del Messinese e nell’hinterland nebroideo, in occasione della kermesse automobilistica a cui sono abbinate le validità per Coppa AciSport 5a zona, Campionato siciliano, Challenge degli Emiri, Tris dei Nebrodi (resa nota la classifica assoluta, dopo due prove) e Campionato sociale Aci Messina.

Attesa l’adesione di alcuni tra i migliori specialisti del sud Italia, il trapanese Incammisa (Radical), l’agrigentino Catanzaro (Gloria), il reggino Fallara (Fiat 127), i messinesi Bellini, Leo (Radical) e Gangemi (Fiat 127), nonché il locale Belladonna (Fiat Uno Turbo). Il tracciato di gara da 2,990 km oggetto di opere di scerbatura ed ulteriore messa in sicurezza. Promozione a cura di Team Palikè, Misilmeri Racing e Comune di Ucria supportati da Ucria Racing e Nebrosport

Ucria, 30 agosto – Prende sempre più consistenza il weekend ad alto tasso di adrenalina motoristica annunciato per sabato 9 e domenica 10 settembre, in occasione del 2° Autoslalom Città di Ucria, sfida tra i birilli alla quale sono abbinate le validità per la Coppa AciSport 5a zona (alla terza prova stagionale), per il Campionato siciliano Slalom (qui al decimo appuntamento), per lo Challenge degli Emiri (quarta tappa per il 2023), per il Campionato sociale Aci Messina ed infine per il Tris dei Nebrodi (ad Ucria terza e decisiva prova, dopo i precedenti Slalom Città di San Piero Patti e Città di Librizzi).

Nel frattempo, a riprova di quanto l’attesa per la kermesse ucriese stia lievitando tra gli appassionati di motori isolani, il Comitato organizzatore ha comunicato sin d’ora il ‘tutto esaurito’ nelle strutture ricettive (comprese case e villette messe a disposizione da cittadini del luogo) del caratteristico paesino da 900 abitanti incastonato nell’incantevole scenario del Parco dei monti Nebrodi, nel Messinese. Non si trova più un posto letto neppure nei comuni dell’hinterland, ma anche trattorie e ristoranti della zona hanno comunicato di aver ricevuto tante prenotazioni per la settimana di gara.

Grande soddisfazione per tali premesse è stata pertanto espressa dai promotori dell’evento, in primo luogo il Team Palikè Palermo, da 40 anni sulla scena motoristica nazionale grazie all’impegno di Nicola Cirrito e di tutta la sua famiglia. Così come dalla Misilmeri Racing, con al timone il presidente Giuseppe Bonanno e dal Comune di Ucria, a sua volta rappresentato dal giovane e volitivo sindaco Enzo Crisà. A collaborare con i citati enti, non mancano l’Ucria Racing (con al vertice il presidente Domenico Cugno), la Scuderia Nebrosport (che fa capo al pilota Carmelo Galipò) e la New Sicilia Promotion di San Piero Patti, guidata da Filippo Ardiri, oltre ad un nutrito gruppo di aziende locali e dell’hinterland, in qualità di sponsor.

Mentre le iscrizioni procedono a buon ritmo (si potranno ricevere sino alle 12.00 di mercoledì 6 settembre), si comincia a delineare il “roster” dei possibili concorrenti al 2° Autoslalom Città di Ucria, che comprende alcuni tra i migliori specialisti del sud Italia. Pressoché certa la presenza del veterano trapanese (di Custonaci) Nicolò Incammisa, su Radical SR4 Suzuki di classe E2SC 1600, dell’imprenditore di Sciacca (AG) Salvatore Catanzaro, al volante della monoposto Gloria B5 Evo Suzuki E2SS 1150, del reggino Agostino Fallara (ottimo 3° assoluto a San Piero Patti), con la sua Fiat 127 Sport. Ed ancora, dovrebbero schierarsi i messinesi Salvatore e Giuseppe Bellini, padre e figlio (entrambi con la Radical SR4 Suzuki), Santi Leo (anche lui con la versione SR4 con motore Suzuki della barchetta britannica) e Domenico Gangemi, già campione italiano nel gruppo E1 Italia, con la Fiat 127 Sport.

Non mancheranno neppure gli agguerriti locali Alfonso Belladonna (su Fiat Uno Turbo i.e.) e Carmelo Cugno (i due omonimi cugini saranno alla guida di altrettante Peugeot 106, una in versione 1.400 c.c., l’altra iscritta in classe 1.600) nonché il preparatore di Bronte (CT) Biagio Meli, anche lui su Fiat Uno Turbo i.e. Sfida tutta al femminile, al momento, tra la leader della classifica “rosa” per lo Challenge degli Emiri, la messinese Katia Di Dio (Fiat 127 Sport) e l’altra brontese Alice Gammeri (Renault Clio Williams).

Nel frattempo, i promotori del Tris dei Nebrodi hanno ufficializzato una precisazione riguardo al regolamento della neonata serie regionale e diffuso la classifica assoluta provvisoria dopo le prime due prove disputate, gli Slalom Città di San Piero Patti (ospitato nella cittadina nebroidea amministrata dal sindaco Cinzia Marchello) e Città di Librizzi (svolto nel vicino paesino retto dal primo cittadino Renato Di Blasi). Possono partecipare tutti i piloti residenti nella provincia di Messina. Ai fini della classifica, verrà attribuito un punteggio, in base alla graduatoria della classe tra gli aventi diritto. Con almeno 3 vetture iscritte al Tris dei Nebrodi regolarmente al via nella classe saranno assegnati 10 punti al primo, 8 al piazzato, 6 al terzo, 4 al quarto e 2 al quinto di classe. Con meno di 3 auto partite (sempre partecipanti al Tris), affluiranno invece nel carniere 9 punti al primo e 7 al secondo nella classe.

In caso di ex aequo a fine stagione, la 1a discriminante sarà ricavata tramite il risultato ottenuto nella gara con maggiore validità (ossia lo Slalom Città di Ucria). In caso di un ulteriore ex aequo, la 2a discriminante è calcolata in base alla somma dei punti delle manche della gara con maggiore validità (sempre il Città di Ucria). Previsti buoni acquisto/spesa per i primi tre classificati al culmine delle tre citate prove, a cui è necessario prendere parte, per poter essere ammessi alla premiazione conclusiva.

La classifica attuale del Tris dei Nebrodi, molto raccolta, vede al comando l’ucriese Alfonso Belladonna (su Fiat Uno Turbo i.e., per la Nebrosport) ed il nebroideo Giuseppe Messina (Peugeot 106 Rallye), entrambi ex aequo con 20 punti. Seguono da vicino i messinesi Carmelo Arasi (su K3 Vst, Nebrodi Racing), Pietro Bartolotti (Fiat Cinquecento Yamaha), Giuseppe Bellini (Radical SR4 Suzuki, Armanno Corse), Tullio Danzì (Volkswagen Golf Gti, Nebrosport), Katia Di Dio (Fiat 127 Sport, Giarre Corse), Alfredo Giamboi (Fiat X1/9 Coupé, RO Racing) e Tino Pintaudi (Citroen C2 Vts, Nebrosport), tutti al secondo posto con 18 punti. Ed ancora, Angelo Candido (su Renault Clio Rs R3C, Nebrodi Racing), con 17 punti, Carmelo Cugno (Peugeot 106 Gti 16v, Nebrosport), Fabio Ferro (Peugeot 106 Rallye), Silvestro Fucile (Peugeot 205 Rallye, Catania Corse), Francesco Pirri (Fiat 127 Sport, RO Racing), Gianfranco Starvagi (Peugeot 106 Gti 16v, Nebrosport) e Danilo Scaglione (Peugeot 106 Gti 16v, Nebrosport), tutti appaiati al quarto posto con 16 punti.

Alfonso Belladonna comanda altresì la classifica assoluta provvisoria dello Challenge degli Emiri dopo tre prove con 34 punti, davanti ad Alfredo Giamboi (32), Salvatore Sinagra (26, Peugeot 106 Rallye, per la Puntese Corse) e Giuseppe Messina, quarto con 25 punti.

Il 2° Slalom Città di Ucria entrerà nel vivo sabato 9 settembre, con le operazioni preliminari al Centro accrediti allestito nei locali Comunali di via Acquaperduta, con verifiche tecniche nella vicina piazza Castello, dalle 15.00 alle 19.30. Il sipario sulla competizione automobilistica vera e propria si alzerà invece domenica 10 settembre, dalle 9.00, con la prevista obbligatoria salita di ricognizione sul tracciato da 2,990 km ricavato lungo la strada statale 116 per Floresta, alla quale seguiranno le tre salite cronometrate. Direzione di gara affidata al calabrese Massimo Minasi. La premiazione conclusiva, tra assoluti, gruppi, classi e Speciali, è in programma, ad apertura del parco chiuso, nella centrale piazza Padre Bernardino, ad Ucria.

