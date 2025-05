Slalom Giarre–Milo: domani il via alla gara. Completate oggi le verifiche, 60 i piloti in partenza

Con la giornata odierna dedicata alle verifiche tecniche e sportive, entra nel vivo la 24ª edizione dello Slalom Giarre–Milo, una delle competizioni automobilistiche più attese del panorama siciliano.

La gara, valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud ACI Sport, si svolgerà domani, sabato 3 maggio, con la partecipazione di 60 piloti, pronti a sfidarsi lungo un tracciato affascinante e impegnativo. Il percorso, lungo circa 3 chilometri, si snoda in uno scenario unico tra il vulcano Etna e il mar Ionio, regalando ai partecipanti un contesto naturale e panoramico tra i più suggestivi del sud Italia: curve mozzafiato, strade tra vigneti e scorci marini che rendono la gara ancora più spettacolare. Tra i protagonisti più attesi, il messinese Emanuele Schillace, vincitore delle ultime due edizioni, che torna in gara per difendere il titolo e puntare al tris.

Per motivi organizzativi e di sicurezza, la gara si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico lungo il tracciato. Tuttavia, gli appassionati potranno seguire l’intera manifestazione in diretta streaming sul canale YouTube Naxos ProRacing, con la telecronaca di Enzo Amoroso. La macchina organizzativa, coordinata dall’Automobile Club Acireale, in sinergia con la Scuderia Giarre Corse e con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania, dei Comuni di Giarre e Milo e della Pro Loco di Milo, nei giorni scorsi ha messo in sicurezza il tracciato per garantire lo svolgimento della gara in piena regolarità. Lo Slalom Giarre–Milo, evento che ogni anno coinvolge volontari, tecnici, forze dell’ordine e amministrazioni locali, non è solo una gara automobilistica, ma anche una straordinaria occasione per valorizzare il territorio e promuovere il turismo. Le tre manches di gara si svolgeranno domani con partenza prevista alle ore 9.

