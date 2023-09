Smantellata la principale organizzazione criminale presente a Vicenza. Eseguite occ nei confronti di 22 cittadini nigeriani Video

Nelle prime ore della mattina, in Lombardia, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Veneto, nell’ambito di una vasta operazione anti-droga, i Carabinieri di Vicenza stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta di quella Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 22 cittadini nigeriani, indagati per associazione finalizzata al “traffico di sostanze stupefacen ti”

L’indagine ha consentito di smantellare la principale organizzazione criminale presente a Vicenza, dedita all’approvvigionamento e fornitura di cocaina e eroina, poi smerciate in varie piazze del capoluogo berico e della provincia. A riscontro dell’attività investigativa sono state, nel tempo, arrestate in flagranza 22 persone e sequestrati 430 gr. di cocaina, 1,6 Kg. di eroina e denaro contante per circa 50.000 euro, quale provento dell’attività delittuosa.

In particolare, l’organizzazione criminale era costituita da una struttura verticistica e da sodali, questi ultimi incaricati di approvvigionare ingenti quantitativi di droga, contenuta in ovuli spesso ingeriti per evitare controlli e contrassegnati da un codice alfanumerico per la gestione dello smistamento ai numerosi spacciatori operanti nella storica zona di Campo Marzo, prospicente la stazione ferroviaria di Vicenza, e in altre piazze di spaccio del capoluogo.