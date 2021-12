Snow Control OK sulla Stelvio

Semaforo verde sulla Stelvio, la FIS ha dato l’ok per la tre giorni di Coppa del Mondo di sci alpino. In mattinata si è tenuto il consueto snow control, l’ispezione che viene effettuata dalla Federazione Internazionale una decina di giorni prima dell’evento per valutare le condizioni della pista.

Ad accogliere i delegati FIS, una Stelvio imbiancata da cima a fondo e già in ottime condizioni, ormai pronta per ospitare le tre gare programmate nel periodo post natalizio. Innevamento della pista perfetto grazie anche al sapiente lavoro degli uomini che hanno lavorato alacremente nei giorni scorsi e all’impianto di produzione della neve artificiale potenziato dai 40 cannoni a ventola e aste della TechnoAlpin, società leader del settore che supporta la FISI nella gara di Bormio.

Il programma dell’evento è quindi confermato: gli atleti arriveranno a Bormio il 25 dicembre, il 26 saranno in pista per la prima prova cronometrata e il 27 per la seconda. Lunedì 28, alle 11.30, si disputerà la discesa libera mentre martedì 29 sarà la volta del primo superG e mercoledì 30 ci sarà il gran finale con il secondo superg, il recupero di quello non disputato ad inizio dicembre a Lake Louise.

Com. Stam.