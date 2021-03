In collaborazione con la società sportiva Torrino Calcio a 5, giovedì 25 marzo alle ore 17:30 prenderà inizio il convegno “Gli anziani al tempo del Covid: pandemia sociale, solitudine e nuove relazioni”.

Credo sia necessario fare un focus sull’attuali condizioni degli anziani in questa pandemia, non solo dal punto di vista medico ma anche sotto la lente dei rapporti sociali. La chiusura dei centri anziani e la violenza di questa malattia, trincera i nostri nonni dentro le mura di casa e spesso in un’angosciante solitudine. L’attuale zona rossa complica ulteriormente le cose, rendendo difficili le visite di nipoti, figli o anche amici per farsi una chiacchierata davanti a un tè caldo oppure una partita al Burraco. Per questo abbiamo coinvolto il coordinamento dei Centri Anziani e vari ospiti, che ci offriranno una panoramica sulla persona anziana in materia di rapporti sociali e confidenza con le nuove tecnologie come i social network. Bisogna ripensare anche il ruolo dei centri anziani alla luce dei nuovi bisogni e del digitale che avanza. Le nostre proposte sono una serie di servizi utili che coinvolgano e ridisegnano la funzione dei centri e il ruolo sempre più attivo dei degli anziani, che mai come oggi sono risorsa, memoria e identità della comunità locale e della società moderna.





Piero Cucunato, Consigliere del IX Municipio di Roma Capitale.



Il tema degli anziani è molto complesso e merita attenzione e analisi approfondita su tutti i vari fronti che lo riguardano. Dal punto di vista della comunicazione, quesito sul quale interverrò nel convegno, si potrebbe semplificare il tutto con il semplice “la comunicazione di oggi non è fatta per gli anziani perché non capiscono i media del presente”. In parte è vero, nel senso che abbiamo assistito a uno sviluppo tecnologico tale per cui le vecchie generazioni hanno fatto una grande fatica a stare al passo, ma dall’altro c’è stata un’evidente dimenticanza della classe degli anziani, finita per certo nel dimenticatoio. Come Associazione Culturale quindi affronteremo il tema della comunicazione per gli anziani con molto interesse, sperando di dare un contributo significativo che porti l’azione politica a trattare il tema.

Antonello Di Nunno, Responsabile “Sociale e Terzo Settore” dell’Associazione Culturale Il Marforio.



Il convegno vedrà la partecipazione in qualità di relatori dell’On. Piero Cucunato, l’On. Davide Bordoni (Segretario dell’Assemblea di Roma Capitale), Michele De Maio (Coordinatore dei Centri Anziani di Roma Capitale), Noemi Mori (Presidente del Centro Anziani Laurentina), la dr.ssa Ester Corona (Vicepresidente dell’Associazione Culturale Sunodia), la giornalista Georgia Allegretti, l’avvocatessa Maria Pia Capozza, il dr. Antonello Di Nunno (Il Marforio), Adriano De Nardis (Presidente della “Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio”), il prof. Giuseppe Italo Walter Germanò (Direttore sanitario Medsalus Prevenzione) e Paolo Trotta (Responsabile comunicazione Torrino C5). Modererà l’evento il giornalista Andrea Rapisarda. La diretta del convegno sarà possibile seguirla attraverso le pagine Facebook del “Torrino C5” e della “Associazione Culturale Il Marforio”.

