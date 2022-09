Campionato Europeo – Larnaca (CYP) Sofia Littamè, reginetta Europea tra le Junior di Trap Quarto Iezzi al maschile. Domani le Coppie Miste Littamè-Mirabile e Lenticchia-Iezzi

Larnaca (CYP) – Dopo il trionfo azzurro nelle gare Senior, anche gli azzurrini di Trap fanno sentire forte e chiara la loro presenza in quelle Junior.

Sofia Littamè è la nuova Campionessa Europea e si è meritata questo Titolo con una prova di carattere non scontata per una ventenne. Ma che questo fosse l’anno giusto per la sua consacrazione la portacolori dell’Aeronautica Militare di Baone (PD) lo aveva messo già in chiaro vincendo la Coppa del Mondo Junior di Suhl nel mese di maggio. Già forte di una medaglia d’argento Europea, conquistata a Lonato del Garda nel 2019, e di un argento Mondiale, centrata a Lima (PER) lo scorso anno, l’azzurrina è arrivata a Cipro determinata a fare bene. Malgrado una brutta prima serie di gara, chiusa con il punteggio di 18/25, la padovana non si è data per vinta ed ha chiuso le serie di qualificazione con il punteggio di 115/125 che gli ha assegnato la quarta posizione provvisoria e le ha permesso di entrare nella semifinale. Nel round d’accesso alla finalissima è partita bene e, malgrado una piccola defaillance nelle fasi conclusive, con 20/25 ha staccato uno dei quattro biglietti d’accesso alla serie più importante. Recuperate le energie e la concentrazione, Sofia si è ritrovata a duellare per l’oro e l’argento con la bulgara Selin Ali e ne ha avuto ragione con 28/35 a 27/35.

“Una gara iniziata con un bruttissimo 18 e tutta da recuperare. Ho azzerato la serie e stretto i denti fino all’ultimo piattello cercando di portarne a casa il più possibile – ci ha spiegato a fine gara, ancora quasi incredula dell’impresa – “Passata la semifinale ero carichissima per affrontare il medal match. Non ho mollato mai, anche quando le cose si sono fatte difficili. Arrivata all’ultimo piattello sapevo di doverlo colpire per vincere e quando la bulgara ha sbagliato ho realizzato di aver vinto e mi sono subito commossa! È stata una gara in salita ma sono molto contenta di averla gestita bene”.

Decima ed undicesima, rispettivamente, Marika Patera di Cento (FE) e Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni, entrambe con 108/125.

Al maschile l’Italia ha sfiorato il podio con Emanuele Iezzi. Il tiratore abruzzese di Manoppello ha chiuso le qualificazioni in sesta posizione con 116/125 + 1 ed ha poi superato la strettoia della semifinale con 17/25. Purtroppo, nella finalissima ha avuto un black out nella seconda rotazione e con 9/15 si è fermato al quarto posto.

Fuori dai giochi per le medaglie Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI), dodicesimo con 113/125, e Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA), tredicesimo con 112/125.

“Un Europeo iniziato nel migliore dei modo con l’oro di Sofia (Littamè, ndr) e il podio sfiorato da Emanuele (Iezzi, ndr) – ha commentato il Commissario Tecnico Daniele Di Spigno – I lanci sono impegnativi e si stanno impegnando tutti al meglio. Anche se oggi, per qualcuno, la giornata si è conclusa con un po’ di amaro in bocca, restano tutti concentrati e sono super motivati per fare bene. Sanno che ci sono altri due titoli europei da conquistare, quello nel Mixed e quello nelle gare a Squadre, e già da stasera, dopo il piccolo festeggiamento meritato per Sofia (Littamè, ndr), saranno pronti ed inquadrati per domani”.

Domani la gara proseguirà con il Mixed Team. A rappresentarci saranno le Coppie Miste Littamè-Mirabile e Lenticchia-Iezzi. I medal matches inizieranno alle 15.15 italiane.

RISULTATI:

Trap Junior Femminile: 1^ Sofia LITTAME’ (ITA) 115/125 – 20/25 – 28/35; 2^ Selin ALI (BUL) 116/125 – 19/25 – 27/35; 3^ Loemy RECASENS (FRA) 118/125 – 20/25 – 18/25; 10^ Marika PATERA (ITA) 108; 11^ Giorgia LENTICCHIA (ITA) 108/125.

Trap Junior Maschile: 1° Andrea GARCIA (ESP) 117/125 (+3) – 22/25 – 27/35; 2° Suleyman GUVERCIN ((TUR) 115/125 (+0) – 19/25 – 24/35; 3° Francesco-Alessandro TIGANESCU (ROU) 118/125 – 18/25 (+2) – 17/25; 4° Emanuele IEZZI (ITA) 116/125 (+1) – 17/25 – 9/15; 12° Riccardo MIRABILE (ITA) 113/125; 13° Matteo D’AMBROSI (ITA) 112/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP JUNIOR

Men: Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI).

Ladies: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Marika Patera di Cento (FE).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Albero Zandomeneghi.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET JUNIOR

Men: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Matteo Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Ladies: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oto) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia (PT).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Albero Zandomeneghi.

PROGRAMMA GARA

Venerdì 2 Settembre Allenamenti Ufficiali Skeet Junior

Gara Mixed Team Trap Junior

15:15 Medal Matches Mixed Team Trap Junior

Sabato 3 Settembre Gara Skeet Junior M e F (75 piattelli)

Gara Team Trap Junior M e F

14:30 Medal Matches Team Trap Junior F

15:40 Medal Matches Team Trap Junior M

Domenica 4 settembre Gara Skeet Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Skeet Junior F

15:45 Semifinali e Finale Skeet Junior M

Lunedì 5 Settembre Gara Mixed Team Skeet Junior

15:15 Medal Matches Mixed Team Skeet Junior

Martedì 6 Settembre Gara Team Skeet Junior M e F

14:45 Medal Matches Team Skeet Junior F

15:55 Medal Matches Team Skeet Junior M

Mercoledì 7 Settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 8 Settembre Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Venerdì 9 Settembre Gara Skeet M e F (75 piattelli)

13:30 Semifinali e Finale Skeet F

15:30 Semifinali e Finale Skeet M

Sabato 10 Settembre Gara Mixed Team Skeet

15.45 Medal Matches Mixed Team Skeet

Domenica 11 Settembre Gara Team Skeet M e F

15:15 Medal Matches Team Skeet F

16:40 Medal Matches Team Skeet M

N.B.: gli orari sono indicati in ora locale Italiana (l’ora locale a Larnaca è +1 rispetto all’Italia).

