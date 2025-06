Softball Serie A1: La Inox Team Saronno fa suo il derby col Caronno

La Inox Team Saronno torna vittoriosa da Caronno dove sabato sera si è imposta per 2-0, avendo superato in casa la Rhea in entrambi gli incontri disputati col punteggio di 0-3 e 2-3.

Un importante successo che consente di mantenere inalterate le distanze dalla capolista Bollate Softball 1969, e di allungare ulteriormente il distacco dalle inseguitrici Softball Forlì e Bluegirls Bologna Softball.



gara 1. Ancora una volta la Inox Team Saronno sfodera una grande prova difensiva. Christina Toniolo (con 6 strike-out in 7 riprese) porta a casa anche questa sfida, ricordiamo importante ai fini della qualificazione alla final four di Coppa Italia.



Nel secondo inning con basi piene e due out a favore, è brava la seconda base Alessandra Rotondo ad eliminare il corridore Marin e respingere l’attacco del Caronno.

La parte alta della quinta ripresa è decisiva per l’andamento di gara 1. Sara De Luca colpisce un singolo al centro e conquista la prima base, viene sostituita per la corsa da Vittoria Franzosini. Il bunt di sacrificio di Anita Bartoli la fa avanzare sul sacchetto di seconda. La valida di Ouly Pouye, che però è la seconda eliminata, costringe la giovane saronnese a correre, non riesce l’azione di trappola al Caronno e così la Franzosini ne approfitta ed avanza in terza base.



Il tecnico del Caronno concede la base intenzionale ad Alessia Rui, la Inox Team ha i due corridori agli angoli. Sul piatto si presenta Angelica Agrò, al debutto in maglia saronnese, che spedisce la palla lanciata dall’ex Chiara Rusconi oltre la siepe del “Francesco Nespoli” per il decisivo 0-3.

La stessa situazione si ripete a parti invertite del 6° inning basso con le padrone di casa coi corridori agli angoli e due out, la Inox Team riesce ad uscirne indenne nonostante una chiamata arbitrale contestata che avrebbe sancito la terza eliminazione avversaria. Nonostante questo Toniolo mantiene la calma ed elimina al piatto Rossini.



Il gioco scorre veloce, nella parte alta del 7° inning prima Oulye batte un singolo a sinistra, arriva la valida di Rui, che viene sostituita per la corsa dalla debuttante Lanzini, Saronno non segna.

Nella parte bassa Caronno non riesce ad andare a punto ed il primo incontro termina 3-0 per Saronno.



Gara 2. La posta in gioco è importante. In pedana sono schierate le lanciatrici straniere, Caronno propone la giapponese Riko Murayama, mentre Saronno presenta la statunitense Taylor Caudill.

Il punteggio non si sblocca nonostante alcune battute valide colpite dai due team. Nella parte bassa del terzo il gioco si sblocca, con Caronno che conquista la base ball con Marin. Il doppio di Lozada la spinge in terza. Blesa tenta il bunt ma è eliminata, va a sostituire Lozada per la corsa. Sheldon viene colpita da Caudill, le basi sono piene. La valida di Rossini spinge Marin e Lozada a punto per il momentaneo 2-0.



Caronno non riesce a far completare ad altri corridori la corsa, nonostante le basi piene occupate da Sheldon, Rossini (sostituita da Viola) e Rusconi anche lei colpita da Caudill, che elimina Ambrosi per la fine dalla ripresa.



Nel sesto Aurora Treccani batte una valida a destra e va ad occupare la prima base. Rotondo batte a terra, è il primo out, ma Treccani corre in seconda. La battuta di Saviola non trattenuta dalla seconda base, permette un altro avanzamento. Peterson conquista la prima in ball e permette a Saronno di coprire tutte le basi.



La battuta di De Luca, che colpisce l’arbitro di base, manda Treccani e Saviola a punto, in rapida successione Anita Bartoli è eliminata, l’errore della difesa permette a Pouye, con due stike a sfavore, di far segnare a Peterson il terzo punto per Saronno. I restanti battitori sono eliminati. punteggio 2-3.

Nei successivi inning nessuna delle due squadre riesce a modificare lo score, un po’ di animazione arriva a causa di due giocatori colpiti da Caudill, Marin e Rossini, nonostante ciò anche gara 2 viene vinta da Saronno col 12° strike-out del pitcher statunitense.



Il derby della varesotta in campionato ha avuto un’unica vincitrice, il Saronno.



