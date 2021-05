Dal 20 maggio è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “SOGNI”, nuovo brano di TEXASBABY.

Caratterizzato da sonorità estive e collocabile nel panorama melodic rap, “SOGNI” è il nuovo brano di TEXASBABY. Il tema principale della traccia sono proprio i sogni, la fame di chi è giovane e ha voglia di affermarsi. Il sound contribuisce a ricreare un’atmosfera tipicamente americana, omaggio musicale dell’artista al luogo in cui ha iniziato a fare musica: l’America.

Spiega TexasBaby a proposito del nuovo singolo: «“Sogni” è una traccia leggera che vuole, in un periodo difficile e di confusione generale causato dalla pandemia, ricordare quanto sia importante continuare a sognare e avere degli obiettivi chiari per non perdere mai la motivazione e avere ogni giorno una valida ragione per alzarsi dal letto, uscire di casa e realizzare i propri sogni».

Biografia

TexasBaby è un artista classe 2001 di Alessandria. Fin da piccolo è a contatto con la musica, grazie anche alla passione del padre per i vinili e quella della madre per il pianoforte. Nel 2018 si trasferisce a Denton in Texas e lì registra il suo primo brano all’interno di uno sgabuzzino

utilizzando esclusivamente il suo iPhone. La traccia viene pubblicata solo su SoundCloud e riscuote un discreto successo tra gli amici di Texas che decide così di non fermarsi e pubblicare altri brani. Nel 2019, tornato in Italia, Texas pubblica il suo primo EP “Contenitore” nel quale racchiude tutti i brani realizzati fino a quel momento e decide poi di dare

una svolta al suo sound. Nel 2020 esce “Hollywood” singolo che mette in mostra il miglioramento di TexasBaby in materia di scrittura e ricerca delle melodie e che gli permette di farsi conoscere nella sua zona. Nel frattempo, Texas si trasferisce a Milano dove inizia gli studi universitari senza però mai abbandonare la scrittura e la musica in generale. Nel 2021 viene pubblicato “COLPI NEL CIELO”, singolo collocabile nel panorama del Melodic Rap che, grazie anche ad un videoclip stampo cinematografico, viene molto apprezzato e attira l’attenzione su Texas che firma poco dopo un contratto di distribuzione con Artist First.

Il nuovo brano di TexasBaby, dal titolo “Sogni”, è disponibile in digitale dal 20 maggio 2021.

