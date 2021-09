Dopo il sold out della prima data (15 settembre), Gazzelle raddoppia l’appuntamento di Catania. Sarà a Villa Bellini anche il 23 settembre.

Gazzelle, il cantautore romano da milioni di ascolti e un’invidiabile serie di date sold out in tutta Italia, aggiunge due date al suo tour estivo, una serie di appuntamenti esclusivi con cui l’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album “OK” (Maciste Dischi/Artist First) che, anticipato dal singolo di enorme successo “DESTRI” (triplo disco di platino) e dai singoli “SCUSA” (disco d’oro), ”LACRI-MA”(disco d’oro) e “BELVA”(disco d’oro), è entrato al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili FIMI a una settimana dalla release.

Le date annunciate oggi, prodotte e distribuite da Vivo Concerti, porteranno Gazzelle a Lecce (Oversound Music Festival, 9 settembre) e una seconda volta a Catania (Villa Bellini, 23 settembre) dopo il sold out dell’appuntamento del 15 settembre. I due appuntamenti siciliani sono organizzati da Giuseppe Rapisarda Management ed inseriti nel cartellone del Wave Summer Music.



Romantico, urbano ed eccentrico comunicatore, Gazzelle colleziona successi discografici uno dopo l’altro: oltre agli album “PUNK” certificato platino, “MEGASUPERBATTITO” e “OK” certificati oro, ha ottenuto il triplo platino per “Destri”, il platino per “Scintille”, “Non sei tu”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia” e “Sopra” e il disco d’oro per “Scusa”, “Coltellata”, “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, e “Lacri-ma”.



I biglietti per le date sano disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati da lunedì 17 agosto 2021 alle ore 11:00.



Gli altri concerti del Wave Summer Music sono:

26 agosto FAST ANIMAL AND SLOW KIDS

28 agosto AKA 7EVEN

30 agosto KETAMA126

7-8 settembre MAX PEZZALI

13 settembre EMIS KILLA & JACK LA FURIA con IL TRE e RANDOM

14 settembre MICHELE BRAVI

15 settembre GAZZELLE

23 settembre GAZZELLE

