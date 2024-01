Sole Luna Doc Film Festival – Festival Internazionale di film documentari Online il Bando della XIX edizione. Iscrizioni aperte fino al 15 marzo 2024

Palermo, 06.12.23. Un’illustrazione della metà del 1600 che raffigura la Sicilia come una donna, è l’immagine scelta dalla rassegna internazionale di documentari Sole Luna doc film Festival per la Call for entries della 19esima edizione in programma dall’1 al 7 luglio 2024.

Il bando, insieme al modulo di iscrizione, è online sul sito www.solelunadoc.org e resterà aperto fino al 15 marzo prossimo. L’illustrazione è di Stefano Della Bella, tra i più importanti incisori del XVII secolo.

“Un’immagine lontana da quelle stereotipate della Sicilia e che esalta la donna, vestita con gli abiti dell’epoca ma appoggiata ad uno scudo, tipico strumento di guerra utilizzato dagli uomini – dice la presidente del Festival Lucia Gotti Venturato – Una raffigurazione che ben si sposa con l’invito che proviene da tante donne e uomini oggi a fare rumore per costruire una società improntata su parità e sul rispetto. Ci è sembrato il modo migliore di aprire il percorso che porterà a questa 19esima edizione”.

Con la direzione artistica di Chiara Andrich e Andrea Mura, e la direzione scientifica di Gabriella D’Agostino, il festival si rivolge a registi e film “che raccontano storie del mondo di oggi e di ieri, esperienze umane di viaggi e di contatti, contesti urbani e rurali, violazioni dei diritti umani e della terra, esempi concreti o proposte di soluzione alle crisi ambientali e umanitarie”. La crisi ambientale è diventata negli anni un focus sempre più presente nella rassegna. Proprio a queste tematiche sarà dedicato il premio OIKOS, dal greco “casa” come il pianeta che ci ospita e che andrà al film che “meglio affronta – si legge nel bando – le tematiche connesse all’ambiente, agli ecosistemi e alla lotta al cambiamento climatico”.

Possono essere iscritti al concorso film documentari prodotti dopo l’1 gennaio 2022, di qualsiasi durata. Due le sezioni in gara: lungometraggi per documentari di durata superiore a 30 minuti; e cortometraggi per produzioni di durata pari o inferiore a 30 minuti. I film in gara saranno valutati da una giuria internazionale qualificata che assegnerà anche i premi previsti dal bando per il Miglior lungometraggio (3 mila euro); il miglior cortometraggio (500 euro); e per il premio OIKOS(1000 euro).

La giuria internazionale attribuirà inoltre menzioni speciali per la migliore regia, la miglior fotografia, il miglior montaggio e la miglior colonna sonora.

Il concorso prevede anche altri premi: il premio “Sole Luna, Un ponte tra le culture” al film che meglio esprimerà i valori di solidarietà e comunicazione tra popoli, la promozione dei quali rappresenta lo scopo primario dell’Associazione, assegnato dalla Presidente Lucia Gotti Venturato.

E i premi delle giurie speciali – degli Studenti e dei “Nuovi Italiani”- e il premio del pubblico.

IL FESTIVAL

Sole Luna Doc Film Festival ha avuto il suo esordio nel 2006 ed è prodotto dall’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture. Durante l’anno, sviluppa parte delle attività anche sul territorio nazionale collaborando con associazioni e festival partner e svolge molte attività nelle scuole, accademie e università italiane.

È un festival internazionale che si propone di portare all’attenzione del più vasto pubblico possibile punti di vista originali e coraggiosi su realtà sconosciute o poco note. Un evento capace di unire e favorire l’incontro tra persone, idee, prospettive e sguardi attraverso il documentario d’autore.

L’Associazione Sole Luna-Un ponte tra le culture è un ente non profit, il cui principale scopo è promuovere il cinema del reale e il cinema indipendente e valorizzare nuovi talenti anche attraverso percorsi formativi organizzati da professionisti affermati del settore.

Tutti gli eventi e le proiezioni sono a ingresso gratuito.

Com. Stam. + foto