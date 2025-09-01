Solidarietà ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo per l’intervento a Borgo Vecchio

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Sicilia esprime la propria vicinanza e il pieno sostegno ai militari del Nucleo Radiomobile di Palermo, protagonisti del difficile intervento avvenuto nel quartiere Borgo Vecchio, durante l’arresto di due persone responsabili del furto di una moto.

Nonostante l’intervento fosse finalizzato alla tutela della legalità, i militari si sono trovati a fronteggiare momenti di forte tensione, con la folla che ha tentato di ostacolare l’attività operativa attraverso lanci di oggetti e urla. Solo grazie alla professionalità e al sangue freddo dimostrati, coadiuvati dall’intervento della Polizia di Stato e delle UOPI, è stato possibile portare a termine gli arresti, con l’utilizzo del taser, e ristabilire la calma.

L’USIC Sicilia condanna ogni forma di “violenza e delegittimazione” nei confronti delle forze dell’ordine e ribadisce il proprio impegno a tutela di chi quotidianamente serve lo Stato, spesso in condizioni complesse e ad alto rischio.

Com. Stam. USIC Sicilia