Solidarietà di Anci Sicilia al sindaco di Pachino

“Avendo appreso con sconcerto la notizia dell’aggressione subita dal sindaco di Pachino, esprimiamo la nostra piena solidarietà al sindaco Giuseppe Gambuzza.”
“Un episodio così grave, perpetrato da un dipendente comunale nei confronti del proprio primo cittadino, costituisce un attacco non solo alla persona ma all’istituzione che egli rappresenta. La violenza, sotto qualsiasi forma, è incompatibile con i valori democratici e con il servizio pubblico che viene reso attraverso le istituzioni comunali.”
