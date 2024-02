Coppa del Mondo ISSF – Rabat (MAR) Solo oro per l’Italia del Trap con Jessica Rossi e Mauro De FiIlippis Affermazione assoluta della Squadra del Direttore Tecnico Marco Conti

Rabat (MAR) – Grandissima l’Italia del Trap. Nella seconda prova di Coppa del Mondo ISSF in svolgimento a Rabat gli azzurri Jessica Rossi e Mauro De Filippis sono saliti in cattedra ed hanno dato lezione di Tiro a Volo a tutto il Mondo vincendo entrambe le medaglie d’oro in palio oggi.

La poliziotta di Crevalcore, Campionessa Olimpica a Londra 2012, ha dettato il passo sia in qualificazione sia in finale. Entrata nel round conclusivo con il dorsale numero uno grazie al punteggio di 116/125 +9, Jessica si è messa subito al comando del sestetto delle migliori e non ha più lasciato la prima posizione fino alla vittoria, ottenuta con il totale di 42/50.

“Sono distrutta ma felice. È la prima gara di una stagione importante, per cui cominciare così sicuramente ti da tranquillità e conferma che stiamo lavorando bene – ci ha spiegato subito dopo la gara – L’allenamento e la fase preparatoria sono stati impostati al meglio e siamo nella giusta direzione. Ora ci prendiamo un altro po’ di riposo e poi proseguiamo con gli impegni della stagione per arrivare nel migliore dei modi a Parigi. Questa vittoria voglio godermela prendendomi il giusto tempo per farlo perché ho capito che non bisogna sempre rincorrere ma anche fermarsi e gioire di ciò che si è fatto. Poi, piano piano e con il massimo impegno, continueremo con gli allenamenti e con il prosieguo di stagione”.

Sul podio per l’argento la sanmarinese Alessandra Perilli e per il bronzo la statunitense Ryann Paige Phillips.

Lontane dalla qualificazione alla finale Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), diciottesima con 110/125, e Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA), ventinovesima con 102/125. Con 113/125 hanno chiuso la loro gara per i punti Ranking Sofia Littamè (Aeronautica) Baone (PD) ed Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI).

Passando alla gara maschile, De Filippis si è presentato in pedana per la finale con il dorsale numero quattro, ottenuto grazie al punteggio di 120/125 +9 in qualificazione. Il tarantino, fiero portacolori della Polizia di Stato, ha subito messo in chiaro le sue intenzioni portandosi al comando sin dai primi lanci e superando in scioltezza tutte le eliminatorie. Nel duello finale per l’oro e l’argento ha avuto come avversario il super blasonato tiratore ceco David Kostelecky, Campione Olimpico a Pechino 2008 e medaglia d’argento a Tokyo 2020, ma senza alcun timore reverenziale l’azzurro lo ha regolato con 46/50 a 45/50. Terzo l’australiano James Willet.

“Contentissimo di aver aperto la stagione 2024 nel migliore dei modi – ha detto soddisfatto De Filippis – Dopo mesi di intensa preparazione atletica e tecnica l’oro di oggi mi conferma che sto lavorando nel modo giusto per ottenere i risultati che voglio. Non voglio peccare di presunzione, ma dietro ogni sportivo ci sono anni di sacrificio ed impegno ed è giusto gioire dei risultati quando arrivano. Giai che condivido volentieri con Marco (il Direttore Tecnico Conti, ndr), con la Federazione e con la Polizia di Stato oltre che, naturalmente, con tutti coloro che mi sostengono e mi supportano ogni giorno”

Fuori dalla finale, ma comunque autori di una buona prestazione Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, decimo con 119/125, e Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), tredicesimo con 118/125

Con una buona prova rientrano in Italia anche i due azzurri in gara solo per i punti ranking. Gianmarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (SA) ha totalizzato 118/125 e Giulio Nelli (Fiamme Oro) di Calci (PI) 115/125.

“Due medaglie d’oro che mi hanno regalato una gioia immensa – ha commentato entusiasta il Direttore Tecnico Marco Conti – Sia Jessica (Rossi, ndr) sia Mauro (De Filippis, ndr) hanno sparato ad altissimi livelli, dimostrando tecnica, grinta e tanta determinazione. Per entrambi è stato il primo appuntamento della stagione agonistica e, come dice il proverbio, “chi ben comincia”. Per quanto riguarda il resto della squadra, c’è qualcosa da rifinire, ma credo che anche per loro la strada sia quella giusta. Stasera si festeggia tutti insieme, perché il successo dei singoli è il frutto di un lavoro corale, e da domani ci metteremo di nuovo al lavoro per i prossimi appuntamenti”.

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 120/125 (+9) – 46/50; 2° David KOSTELECKY (CZE) 121/125 (+5) – 45/50; 3° James WILLET (AUS) 121/125 (+4) – 35/40; 4° Mohammed AL RUMAIHI (QAT) 121/125 (+2) – 30/35; 5° Talal ALRASHIDI (KUW) 120/125 (+8) – 25/30; 6° Clement Bourgue (FRA) 120/125 (+1) – 20/25; 10° Giovanni PELLIELO (ITA) 119/125; 13° Massimo FABBRIZI (ITA) 118/125. RPO: Gianmarco BARLETTA (ITA) 118/125; Giulio NELLI (ITA) 115/125.

Trap Femminile: 1ª Jessica ROSSI (ITA) 116/125 (+9)- 42/50; 2ª Alessandra PERILLI (SMR) 116/125 (+8) – 39/50; 3ª Ryann Paige PHILLIPS (USA) 115/125 (+0) – 32/40; 4ª Fatima GALVEZ (ESP) 114/125 – 28/35; 5ª Augusta Rose CAMPOS-MARTYN (POR) 115/125 (+2) – 22/30; 6ª Melanie COUZY (FRA) 115/125 (+1)– 18/25; 18ª Maria Lucia PALMITESSA (ITA) 110/125; 29ª Gaia RAGAZZINI (ITA) 102/125. RPO: Sofia LITTAME’ (ITA) 113/125; Isabella CRISTIANI (ITA) 113/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. RPO: Giulio Nelli (Fiamme Oro) di Calci (PI); Gianmarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (SA).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA). RPO: Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI); Sofia Littamè (Aeronautica) Baone (PD).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Martina Maruzzo di Nanto (VI); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Giovedì 08 Febbraio Allenamenti Liberi

Venerdì 09 Febbraio Allenamenti Ufficiali Skeet

Sabato 10 Febbraio Gara Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 11 Febbraio Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

14:30 Finale Skeet Femminile

16.00 Finale Skeet Maschile

Lunedì 12 Febbraio Gara Skeet Mixed Team

16:00 Medal Matches Mixed Team Skeet

Com. Stam. + foto FITAV

CdM Rabato – Jessica Rossi

CdM Rabato -Mauro De Filippis

CdM Rabato – Podio Femminile