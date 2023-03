Sono aperte le iscrizioni alla 7° edizione 2023 di“InCorti da Artemia” – Festival Nazionale di Corti Teatrali del Centro Culturale Artemia

Per il 7° anno, a grande richiesta del pubblico e delle compagnie teatrali, il Centro Culturale Artemia è felicissimo di tornare a bandire la Rassegna-Concorso Nazionale per Corti Teatrali dal titolo “IN CORTI DA ARTEMIA – FESTIVAL NAZIONALE DI CORTI TEATRALI” dedicato ad artisti e gruppi operanti nel territorio nazionale italiano.

I giorni 14 e 15 aprile 2023 alle ore 21 e 16 aprile 2023 alle 17.30, la rassegna vedrà in gara corti teatrali a tema libero della durata massima di 15 minuti. Saranno in scena monologhi, dialoghi e spettacoli di gruppo (fino a 4 attori in scena) che daranno agli spettatori un panorama ampio e vario delle proposte degli artisti che vogliono mostrare a pubblico e critica il loro lavoro di ricerca espressiva.

Il festival, infatti, nasce proprio dalla volontà di dare uno spazio di visibilità ad autori, attori e registi residenti in tutto il territorio italiano e proporre i propri progetti artistici in una realtà complessa e diversificata come quella della capitale, così da averne un ritorno di critica e pubblico e poter continuare il lavoro di ricerca in modo produttivo dopo un periodo dove tutti i professionisti del settore dello spettacolo dal vivo si sono visti fortemente colpiti dalle ripetute chiusure degli spazzi teatrali.

In tal senso, la giuria tecnica sarà formata riunendo professionisti del mondo del teatro con competenze diverse e di alto livello (attori, registi, critici, autori) e presieduta dalla direttrice artistica del Centro Culturale Artemia.

Alla giuria tecnica sarà assegnato il compito di scegliere il Miglior Testo Originale, la Migliore Attrice ed il Miglior Attore tra i tanti che si esibiranno sul palco di Artemia, ma anche il Miglior Spettacolo al cui artista o gruppo realizzatore sarà offerta la partecipazione alla stagione teatrale 2023/24 del Centro Culturale Artemia di Roma con un lavoro di normale durata aggiudicandosi il 70% dell’incasso senza minimo garantito e un premio del valore di €500,00.

La presenza del pubblico alla rassegna sarà fondamentale non solo per incoraggiare le performance degli attori sul palco, ma anche perché gli sarà chiesto di attribuire un Premio Speciale che rappresenterà un’ulteriore forma di verifica e consenso agli sforzi artistici di attori, autori e registi con in più la possibilità di partecipare alla stagione teatrale 2023/24 del Centro Culturale Artemia con un lavoro di normale durata aggiudicandosi il 70% dell’incasso senza un minimo garantito.

Saranno presentati una media di 4 Corti Teatrali a serata ed il pubblico avrà la possibilità di vedere “come si fa teatro” a 360°, infatti tutti i cambi scena, scenografie e regie tecniche avverranno a vista e senza veli. Il festival si svolgerà durante 3 serate nella “Sala Teatro” della sede di Artemia in via Amilcare Cucchini, 38 (zona Monteverde/Portuense), in cui il Centro Culturale Artemia da dieci anni si propone come un motore instancabile di proposte artistiche, culturali e creative. Venerdì 21 aprile, andrà in scena la “Serata di Gala” nella quale si esibiranno i corti che avranno ricevuto uno dei premi durante la premiazione che si terrà la stessa domenica 16 aprile dopo l’esibizione dell’ultimo corto in gara.

Tutte le compagnie e/o artisti interessati a partecipare alla kermesse sono invitati a visionare, scaricare ed inviare compilato e firmato il BANDO DI PARTECIPAZIONE che si trova pubblicato sul sito: www.centroculturaleartemia.org

ma attenzione il bando SCADE IL 24 MARZO 2023 ALLE ORE 24.00

Per informazioni: corti.artemia@gmail.com

CENTRO CULTURALE ARTEMIA

Direttrice Artistica: Maria Paola Canepa

Ufficio stampa: Andrea Alessio Cavarretta #scrittoremetropolitano

andreaalessiocavarretta@gmail.com





Media Partner:

KIROLANDIA – Blog di cooperazione culturale.

CULTURSOCIALART – Associazione Culturale e Blog di notizie su cultura, sociale e arte.

