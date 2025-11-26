Soppressione tratta navale Palermo-Napoli

“Mi auguro che la Tirrenia possa tornare sui suoi passi ripristinando la rotta Palermo Napoli. La soppressione di questo strategico servizio rappresenta un notevole danno per i tanti palermitani e siciliani

che facevano tappa nella città partenopea, luogo anche di smistamento per raggiungere altre parti d’Italia giungendo, soprattutto, nelle imminenti festività natalizie quando tantissimi nostri conterranei e corregionali residenti al centro-nord per riunirsi con le proprie famiglie avrebbero scelto questo mezzo di trasporto in alternativa agli alti costi degli aerei. Esprimo anche solidarietà e vicinanza per i marittimi e per tutto il personale amministrativo di quella compagnia navale che potrebbero così andare verso una incerta occupazione lavorativa”.

Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.