Sopralluogo al mercatino di Piazzale Ilio per il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida insieme all’assessore Vassallo ed al comandante della Polizia Locale Bosco.

Numerose le criticità riscontrate per le quali il primo cittadino ha disposto una serie di provvedimenti immediati. Da giovedì prossimo, saranno consegnati ai mercatali appositi sacchetti per la raccolta della plastica, carta ed organico. Saranno potenziati i controlli contro gli abusivi oltre che per verificare il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei mercatali. Ulteriore disposizione è stata assunta in merito ai bagni pubblici, per i quali il sindaco ha stabilito di ripristinare il funzionamento nel più breve tempo possibile e per la ringhiera che circonda l’area mercatale, ammalorata e da ripristinare in sicurezza. «Mi sono recato personalmente al mercatino per verificare le tante segnalazioni giunte nei giorni scorsi da parte dei cittadini, ai quali daremo risposte immediate – dichiara il sindaco Tranchida -. In tempi rapidissimi, decoro, ordine e pulizia dovranno farla da padrona altrimenti saremo costretti a multare chi non rispetta le regole e, peraltro, dopo la pandemia non vorrei chiudere il mercato per mancanza di pulizia. Operatori mercatali avvisati».

