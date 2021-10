Susinno ed Arcoleo: “Utile adottare apposite misure precauzionali in caso di allerta”; avviata un’interlocuzione con la Protezione Civile.

Palermo: Alla presenza del Dirigente della Protezione Civile e dell’Architetto Mereo, consulente del Sindaco, la Settima Commissione, ha svolto un apposito sopralluogo nella zona della borgata di Partanna Mondello, maggiormente interessata dagli allagamenti degli ultimi giorni, causati dalle forti piogge, che sostanzialmente hanno visto trasformare alcune strade in fiumi di acqua e fango. Per come è noto ci sono in questa zona – dicono i consiglieri Marcello Susinno e Rosario Arcoleo – diverse strade, come la Via Ferrante, Via Esperia, che si allagano anche dopo lievi piogge, ed è per questo che riteniamo opportuno – spiegano i consiglieri – che in caso di emanazione di misure di allerta, gialla, arancione o rossa che sia, ci siano apposite procedure o disposizioni utili per la gestione dell’emergenza, e la mitigazione del rischio. Tra queste, ad esempio, possono figurano le “chiusure” di strutture, scuole, vie, aree della zona e quant’altro; provvedimenti, che siano repentinamente fatti conoscere ai cittadini del territorio. Misure precauzionali – continuano i consiglieri – previste per ciascun tipo di allerta, potrebbero essere molto utili anche per gestire le emergenze; tutto questo ovviamente nelle more della realizzazione degli interventi strutturali. La Commissione ha avviato un’apposita interlocuzione con la Protezione Civile – concludono Susinno ed Arcoleo – poiché ormai a Palermo, come anche Napoli, Torino, Roma e Milano, sempre più frequentemente capita che si viene travolti dagli allagamenti perché i rovesci hanno carattere tropicale ed è evidente che i sistemi di deflusso delle acque piovane, non sono stati tarati a suo tempo per questi tipi di precipitazioni, con importanti ricadute sul territorio.

