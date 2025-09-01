“Sorpasso” all’auto dei Carabinieri. Gli ritirano la patente di guida e lo denunciano: guidava in stato di ebbrezza

Biancavilla (CT). Nel solco delle linee guida impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i servizi di controllo del territorio mirano a garantire una sicurezza a tutto campo, attraverso una costante attività di prevenzione e repressione dei reati che rafforza la percezione di legalità e tutela l’incolumità dei cittadini.

In questo contesto, i Carabinieri della Compagnia di Paternò, su tutto il territorio di competenza, sono quotidianamente impegnati in una costante azione di prevenzione e contrasto dei reati, con l’obiettivo di garantire una sicurezza effettiva e, al tempo stesso, rafforzare quella percepita dalla collettività.

Accanto a questo fondamentale impegno, l’attività operativa si concentra anche sul rispetto delle norme del Codice della Strada, attraverso dispositivi di vigilanza e controlli mirati, in particolare contro l’abuso di alcol e droghe alla guida, al fine di prevenire condotte di guida pericolose e tutelare l’incolumità pubblica

Al riguardo, qualche giorno fa, i militari della Stazione di Biancavilla durante un servizio notturno di controllo nel comune di Biancavilla, alle 2:50, nel transitare lungo il viale dei Fiori sono stati improvvisamente sorpassati da un’autovettura di grossa cilindrata il cui conducente, col piede a “tavoletta” sull’acceleratore, ha proseguito in direzione di Adrano.

I Carabinieri, considerata la condotta di guida a dir poco azzardata e pericolosa hanno iniziato ad inseguirlo raggiungendolo poco dopo in via Casale dei Greci del comune di Adrano ed intimandogli di fermarsi con i dispositivi luminosi accesi e la paletta.

L’automobilista, a quel punto, ha accostato il veicolo al margine della carreggiata e, sceso dall’abitacolo a richiesta dei militari, ha manifestato immediatamente alterate condizioni psicofisiche quali alito vinoso ed eccessiva loquacità.

Dopo averlo identificato per un 48enne adranita i Carabinieri hanno ritenuto necessario procedere all’accertamento con l’etilometro.

Il test, che consente di rilevare con rapidità e precisione la concentrazione di alcol nel sangue del conducente tramite l’aria espirata, ha evidenziato nell’immediatezza del controllo un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che permaneva, anche qualche minuto dopo, quando è stata effettuata la seconda prova.

L’articolo 186 del Codice della Strada fissa il limite alcolemico a 0,5 g/l, che per i neopatentati è pari a zero. Superata questa soglia si applicano sanzioni progressive: tra 0,5 e 0,8 g/l scattano sanzioni amministrative e la sospensione della patente, tra 0,8 e 1,5 g/l le multe diventano più pesanti con sospensioni più lunghe e possibile arresto, oltre 1,5 g/l la guida in stato di ebbrezza costituisce reato penale con ritiro della patente e confisca del veicolo, con inasprimenti in caso di incidenti.

Nella circostanza i Carabinieri, sulla scorta di tali risultati, hanno ritirato al 48enne la patente di guida procedendo pure al sequestro amministrativo ai fini della confisca dell’auto e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, lohanno deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per “guida sotto l’influenza di alcool”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.