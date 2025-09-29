Sorpresi a bruciare rifiuti: arrestati due coniugi trapanesi 

Personale militare della Guardia Costiera di Trapani ha tratto in arresto – nella giornata odierna – due coniugi trapanesi, sorpresi ad incendiare rifiuti ed accusati di combustione illecita di rifiuti.

Il personale è intervenuto durante alcuni accertamenti, proprio nella Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco, a seguito di numerose segnalazioni pervenute nei giorni scorsi per abbandono ed incendio di rifiuti. I militari, giunti nell’area protetta, hanno scoperto i due soggetti fermati mentre erano intenti a bruciare rifiuti speciali. Nel luogo dell’arresto i militari hanno rinvenuto ingenti quantitativi di rifiuti, tali da aver trasformato l’area in una vera e propria discarica.

Il sito, precedentemente destinato alle attività industriali, fa parte del plesso industriale noto come “Fonderie Genovese, ormai in disuso da tempo e totalmente abbandonato. Sorge nelle adiacenze del Fiume Lenzi Baiata e del sito pluri-protetto gestito dal WWF Italia.

I due soggetti, già noti alle Forze dell’ordine per diversi precedenti specifici, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e posti ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I siti interessati dalle condotte illecite, oltre a numerose autovetture presenti sono stati posti sotto sequestro per ulteriori investigazioni in merito alla provenienza di tali beni mobili registrati.

I controlli nel bacino fluviale del fiume Lenzi – Baiata, protetto da vincoli paesaggistici, individuato tra i siti “Natura 2000” di importanza internazionale, proseguiranno anche nei prossimi giorni, anche al fine di evitare ulteriori analoghe condotte, in spregio alle norme che tutelano siti naturali di particolare rilevanza, come la riserva naturale orientata di Trapani e Paceco.