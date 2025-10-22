Sorpreso a casa con marijuana e hashish: arrestato dai Carabinieri

Pedara. Nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato un uomo di 47 anni, residente nel comune etneo, ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione è scattata intorno alle 8.30, quando i militari, all’esito di un’attività info- investigativa durante la quale era emerso come l’uomo potesse essere coinvolto in attività illecite, hanno deciso di effettuare una perquisizione presso il suo domicilio. Organizzato, dunque, l’intervento, i Carabinieri hanno fatto accesso all’immobile e, durante l’ispezione della terrazza, hanno scovato 2 piante di marijuana in avanzato stato di crescita, alte circa mezzo metro. In casa, invece, in un cassetto della cucina, i militari dell’Arma hanno recuperato un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. L’ispezione è proseguita anche nel garage in uso all’uomo dove,dietro uno scatolone, i militari dell’Arma hanno scovato una mazzetta di banconote per ben 800 euro e una busta contenente quasi un chilo di marijuana, nonché materiali e strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 47enne è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.