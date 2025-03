Sorpreso a rubare rame e motori di condizionatori nell’ex ospedale. Arrestato dai Carabinieri

Catania. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli predatori come i furti e le rapine, in linea con le direttive del Comando Provinciale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania

hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 34enne per furto aggravato all’interno dell’ex ospedale Santo Bambino, in via Antico Corso, dove si era introdotto per smontare e trafugare materiale metallico.

Erano quasi le 3 di notte quando la Centrale Operativa ha ricevuto una richiesta d’intervento dal personale del 118, di base all’interno della struttura, che aveva avvertito rumori sospetti provenire dai piani superiori.

Considerata la grandezza dell’edificio e la possibilità che fossero coinvolte più persone, l’operatore ha disposto l’invio di due pattuglie, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’intervento, bloccando alcune vie di fuga per impedire eventuali tentativi di allontanamento.

Pertanto, mentre una squadra di militari dell’Arma presidiava l’area esterna, l’altra si è addentrata con la massima cautela all’interno dell’edificio, ispezionando ogni locale anche con l’ausilio delle torce, illuminando angoli bui e controllando con attenzione ogni possibile nascondiglio, consapevole che, da un momento all’altro, avrebbe potuto trovarsi faccia a faccia con i malviventi.

Durante l’ispezione è bastato un rumore appena percettibile per attirare l’attenzione dei Carabinieri su un balconcino, sul quale hanno subito scorto un’ombra sospetta. Puntando immediatamente le torce in quella direzione, i militari hanno individuato un uomo che, nel tentativo di non farsi notare, si era arrampicato servendosi di alcune travi esterne per poi sdraiarsi al suolo e confondersi con il buio, sperando così di sfuggire alla vista dei Carabinieri. Un espediente inutile, però, perché i fasci di luce delle torce lo hanno immediatamente messo in evidenza.

Per raggiungerlo in sicurezza, sono dovuti intervenite anche i Vigili del Fuoco, che, con l’ausilio di una scala telescopica, hanno consentito agli uomini dell’Arma di raggiungere il balcone e bloccare l’uomo. Messo in sicurezza, quindi, il 34enne è stato sottoposto a perquisizione e, accanto a lui, è stato trovato un sacco in plastica contenente tubi di rame tagliati, un cacciavite con manico giallo e due motori di condizionatori smontati. Dal successivo sopralluogo, gli investigatori hanno scoperto che il ladro aveva prelevato quei tubi di rame da due motori di climatizzatori e che, nei balconi adiacenti erano presenti altri tre motori smontati, segno che il materiale era già stato preparato per essere portato via.