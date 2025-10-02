Sorpreso a spacciare da una pattuglia di Carabinieri: arrestato

Catania, quartiere Trappeto. Nel pomeriggio, nel quartiere Trappeto di Catania, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 27enne, residente in città e già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nell’ambito del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri Etnea nel presidio del territorio e nella lotta allo smercio di droghe, una pattuglia di militari che presidiava quel quartiere ha scorto il giovane mentre cedeva le dosi ad alcuni occasionali acquirenti. Immediato è scattato, quindi, l’intervento per bloccarlo e metterlo in sicurezza, quindi procedere alla perquisizione.

E in effetti, il ragazzo aveva nascosto nella sua tracolla 7 grammi di cocaina, 42 grammi di marijuana e 12 grammi di crack, oltre a 115 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, In tasca, invece, il 27enne aveva una radio ricetrasmittente.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il pusher è stato arrestato quindi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.