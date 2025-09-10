Sorpreso con addosso oltre 100 grammi di hashish. Giovane pusher arrestato dai Carabinieri

A Santo Stefano di Camastra, un giovane pusher del luogo, già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish.

Nel fine settimana, infatti, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio, finalizzati anche al contrasto al traffico di droga, i militari dell’Arma hanno pedinato un giovane, avvistato, poco prima, nel piazzale della stazione ferroviaria in atteggiamento sospetto, poi fermato e controllato nei pressi della sua abitazione.

Sottoposto a perquisizione personale, nelle tasche dei pantaloni del ragazzo i Carabinieri hanno scovato è sequestrato un involucro di carta stagnola, al cui interno erano contenuti oltre 100 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito altresì di recuperare e sequestrare una dose della medesima sostanza stupefacente, occultata nella camera da letto.

Il giovane è stato pertanto arrestato dai militari dell’Arma che hanno inviato la droga al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari e ora dovrà rispondere del reato a lui addebitato.