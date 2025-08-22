Sorpreso dai Carabinieri con la droga in auto: arrestato pusher

Misterbianco (CT). Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, con pattuglie impegnate anche nelle ore notturne per garantire sicurezza e legalità sul territorio.

In tale contesto, nella notte, una pattuglia della Tenenza di Misterbianco, che stava percorrendo corso Karl Marx, ha scorto un fuoristrada che, alla vista della pattuglia, si è subito introdotto nel parcheggio di un distributore di carburante. La manovra repentina dell’automobilista ha indotto l’equipaggio ad effettuare subito un controllo. Raggiunto il mezzo, dunque, i Carabinieri hanno identificato il conducente, un 20enne di Leonforte (EN), che è apparso molto nervoso, inducendo così i militari ad approfondire la verifica.

La perquisizione sia personale che dell’auto, ha consentito di scovare un panetto di hashish e diverse dosi già confezionate di marijuana, nascoste sotto il sedile, oltre ad una somma di denaro in contanti.

Vistosi scoperto, il giovane ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza quindi, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 20enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G., ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione conferma l’efficacia del dispositivo di controllo messo in campo dai Carabinieri del capoluogo etneo per presidiare capillarmente il territorio, prevenire reati e assicurare alla Giustizia chi mette in pericolo la sicurezza pubblica.