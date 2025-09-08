Sorteggiato il tabellone del Trofeo Antonino Mercadante

A partire dalle 9.30 al Ct Palermo gli incontri maschili e femminili della prova Itf under 18. Testa di serie numero 1 del singolare maschile, il numero 34 al mondo Flynn Thomas. Nel femminile invece, la polacca Sybicka

Concluse al Ct Palermo le qualificazioni dell’undicesima edizione del Trofeo Antonino Mercadante prova Itf J100 in programma fino a domenica 14 settembre.

Martedì, con inizio alle 9.30, prenderanno il via le gare del tabellone principale. Favorito numero 1 del singolare maschile, è lo svizzero proveniente dalle qualificazioni Flynn Thomas, top 40 del ranking Itf under 18. L’elvetico che ha beneficiato di una wild card, non essendosi iscritto per tempo, sfiderà Lorenzo De Vizia nella giornata di mercoledì 10 settembre. La testa di serie numero 1 del singolare femminile invece è la polacca Oliwia Sybicka che troverà dall’altra parte della rete la qualificata Francesca Ponti.

Martedì in campo i giocatori del Ct Palermo Riccardo Surano, Elisabetta Allegra ela wild card Federica Amoroso. Intorno alle 12 toccherà al mancino siracusano Giovanni Conigliaro che se la vedrà con Pietro Ricci.

Oltre a Flynn, a staccare il pass per il main draw maschile sono stati Riccardo Terzoli, Alessandro Fiocchi e Davide Ciaschetti. In campo femminile invece, insieme a Ponti, accedono nel main draw Claudia Galietta, la kazaka Zara Darken e la slovacca Anastasiia Nikoaieva.

Presente fin da oggi sui campi del Ct Palermo ad assistere agli incontri il responsabile nazionale settore under 19 femminile Giovanni Paolisso.

Com. Stam. + foto