“In vista di una serie di feste locali occorre agevolare la riapertura di giostre e luna park. Anche loro, come bar e ristoranti, lavorano all’aperto e hanno tutto il diritto di non pagare l’occupazione del suolo pubblico,

visto oltretutto che da un anno e mezzo queste attività sono completamente ferme. Presenterò, quindi, un emendamento al Decreto sostegni bis in tal senso” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Lo spettacolo viaggiante e’ rappresentato da imprese di piccole dimensioni, presenti da Nord a Sud, che rischiano di fallire se il Governo non presta loro la dovuta attenzione. Al momento la loro riapertura e’ fissata per il 15 giugno, assieme a quella dei parchi tematici da cui però queste attività devono essere distinte, visto che si tratta di realtà totalmente differenti rispetto ai grandi parchi a tema. Giostre e luna Park ogni anno cominciano la loro stagione verso fine maggio, quando iniziano feste e saghe locali, oltre a ridurre i loro costi sarebbe doveroso anticipare la loro riapertura, al momento però il settore non ha buone nuove. Bisogna fare presto! Queste attività sono in estremo disagio e non possono rinunciare al periodo migliore per riossigenarsi e per recuperare un po’ di tutto quello che si è perduto negli scorsi mesi” conclude Giammanco.

