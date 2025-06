Sostegno alle studentesse iscritte alle lauree magistrali STEM A Giulia Lumia di UniPa la borsa di studio di Intesa Sanpaolo

PALERMO. È Giulia Lumia, studentessa del corso di Laurea Magistrale in Statistica e Data Science dell’Università degli Studi di Palermo, la vincitrice della borsa di studio del valore di 5 mila euro promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con l’Ateneo per l’anno accademico 2024/2025.

“Ricevere questa borsa di studio – ha dichiarato Giulia Lumia – è per me un grande onore e una spinta ulteriore a dare il massimo nel mio percorso accademico. In un momento storico in cui è fondamentale investire nelle competenze scientifiche e nella parità di genere, sento ancora più forte la responsabilità di contribuire in modo attivo al cambiamento”.

Il progetto nasce dall’accordo di collaborazione siglato tra Intesa Sanpaolo e l’Università degli Studi di Palermo per sostenere giovani donne impegnate in ambiti scientifici e tecnologici (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e per promuovere il merito, l’inclusione e l’equità sociale.

Al bando (D.R. 3925/2025), pubblicato il 4 aprile 2025, hanno risposto 36 candidate. La borsa è stata assegnata sulla base della media ponderata dei voti, della regolarità negli studi e del reddito.

“Il mio sogno nel cassetto – ha concluso Giulia – è lavorare nel campo dell’epidemiologia. Voglio contribuire, attraverso l’analisi statistica, alla comprensione e prevenzione delle malattie e supportare la salute pubblica con strumenti scientifici solidi. Ringrazio l’Università di Palermo e Intesa Sanpaolo per l’opportunità offerta. Questo riconoscimento rappresenta non solo un sostegno economico, ma anche un segnale concreto di fiducia nel futuro delle giovani donne nelle STEM”.

