“Sostenere i piccoli comuni, più fondi regionali per la gestione delle reti idriche”

Palermo – “L’acqua è un bene prezioso e per questo è giusto sostenere i piccoli Comuni, come Altofonte, che non vogliono affidare la gestione delle reti idriche all’Amap.

Mi impegnerò affinché vengano implementati i fondi dei bandi dell’assessorato regionale all’Energia destinati ai piccoli centri, al fine di mettere in sicurezza le condutture”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana, dopo aver partecipato a un incontro nella sala consiliare del Comune di Altofonte, alla presenza di numerosi cittadini e del presidente del comitato per la salvaguardia dell’acqua, Pino Castellese.

“I cittadini non possono essere lasciati soli a sostenere questi costi – spiega Figuccia -. Dopo avere ascoltato le varie ipotesi, credo sia opportuno risolvere il problema dell’acqua, assicurando ad Altofonte un sostegno economico da parte della Regione o dello Stato, attraverso la partecipazione a bandi regionali o statali”.

