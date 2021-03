Orlando e Catania: “Opportunità da non perdere per città vivibile” La partecipazione democratica è fondamentale per perseguire gli obiettivi collettivi previsti nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC): è questo il senso dell’incontro pubblico, in videoconferenza, promosso dall’Amministrazione comunale, che si svolgerà giovedì 1 aprile alle ore 14.30, con la partecipazione dell’Esperto di Gestione Energetica (EGE) del Comune, ing. Pier Francesco Scandura.

Il sindaco Leoluca Orlando sottolinea che lo scopo del lavoro partecipato è quello di “definire le politiche energetiche per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030, programmare interventi specifici sulle tematiche energetiche e

ambientali a favore della collettività in grado di stimolare il rilancio economico e combattere la povertà energetica”. La partecipazione all’incontro è aperta a tutti: singoli, portatori d’interessi, comitati, rappresentanti delle associazioni che potranno partecipare iscrivendosi sul sito del Comune di Palermo all’indirizzo http://tiny.cc/PAESC_Palermo

“Abbiamo deciso di avviare una piattaforma partecipativa – spiega l’assessore Giusto Catania – per permettere ai cittadini di documentarsi, inviare contributi e proposte utili alla redazione del PAESC.

Il Piano rappresenta il primo passo per tracciare un impegno condiviso che contribuirà a consolidare un percorso di cambiamento. È una meta importante per la città di Palermo, le amministrazioni locali hanno un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico, ma per raggiungere obiettivi così importanti è fondamentale il dialogo e il contributo di enti, associazioni e soggetti attivi nel territorio”.

