Aperte le iscrizioni al Sotto Gamba Game 2021 A Riva degli Etruschi dal 17 al 19 Settembrelo sport non ha confini

San Vincenzo (Livorno). Si prepara al via anche quest’anno il Sotto Gamba Game, organizzato da Toscana Disabili Sport Onlus e Tutun Club Sport e Servizi con il supporto all’accoglienza della Onlus Handy Superabile. La manifestazione si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 settembre nell’incantevole cornice di Riva degli Etruschi a San Vincenzo (Livorno).

Giunto alla quinta edizione senza mai dimenticare il primo articolo della Carta Internazionale per l’Educazione e lo Sport che sancisce “La pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti…”, Sotto Gamba Gamesi propone, in un contesto sportivo e divertente, come un’occasione per affrontare tematiche importanti come il turismo accessibile, le barriere architettoniche o semplicemente la vita di tutti i giorni. La manifestazione sarà di libero accesso e volta al superamento dei pregiudizi ideologici, emotivi e psicologici grazie a una serie di prove che metteranno alla pari sportivi con diverse abilità.

Come gli anni scorsi saranno tanti gli sport da praticare, in un menù che in pieno stile toscano si articolerà tra terra e mare con oltre venti discipline che comprendono sport acquatici come vela, windsurf, surf, kite surf, sup e surf adaptive, canoa, nuoto e wakesurf mentre a terra si potrà scegliere tra tennis, basket, triathlon, tennistavolo, handbike, mountain bike, tiro con l’arco, sitting-volley, scherma, paddle, zumba e altro ancora. Due i luoghi d’incontro e di pratica sportiva: Punto Villaggio e Punto Spiaggia entrambi all’interno della struttura Riva degli Etruschi, situata in uno dei punti più belli del litorale toscano, ricco di cultura e enogastronomia.

Novità di quest’anno la partecipazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Regione Toscana e la corazzata della Polha-Varese Asd, una delle più grandi polisportive per persone con disabilità con oltre 10 discipline diverse al suo attivo, che si integreranno col Sotto Gamba Game con altre attività sportive, esposizioni e tecnologie.

Ma non è tutto, per la prima volta ci sarà un Workshop dedicato alle tematiche di stretta attualità: ausili e protesi, come usarli al meglio; nuove tecnologie; approccio alla disabilità e turismo accessibile. Start previsto venerdì 17 settembre alle 14.30 preceduto da una conferenza stampa alle 14.00, il tutto trasmesso sui nostri canali per evitare assembramenti.

Per favorire un’esperienza di turismo sportivo fruibile in completa autonomia, tutti gli spazi del Sotto Gamba Game 2021 si avvarranno degli accorgimenti logistici messi a disposizione da aziende leader nel settore della mobilità quali Ortopedia Michelotti e Ottobock Italia (per prenotazioni: Ottobock.it), che consentiranno di provare gratuitamente le ultime novità sul mercato per quanto riguarda la protesica e la mobilità sportiva. Alla manifestazione parteciperanno inoltre associazioni sportive di atleti professionisti provenienti da tutto il mondo con l’accoglienza curata da Proloco San Vincenzo e Handy Superabile. Il tutto con personale e tecnici specializzati preparati a lavorare con le disabilità e in grado di assicurare la migliore assistenza e accoglienza.

Sotto Gamba Game 2021 è patrocinato da: Regione Toscana, Comune San Vincenzo-Livorno, F.I.V. (Federazione Italiana Vela), C.I.P. Toscana (Comitato Paralimpico Toscana), F.I.T (Federazione Italiana Tennis), F.I.S.P.E.S. (Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali) e numerose altre federazioni sportive e associazioni di categoria.

L’organizzazione invita a visitare la pagina Web https://sites.google.com/view/sottogambagame/prenotazioni/covid-info per verificare la modalità di accesso e prenotare le prove protesiche personalizzate.

Per ulteriori informazioni (programma, costi alloggio, ecc.): https://sites.google.com/view/sottogambagame/home

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=W0SZtAgVHOE

Facebook: https://www.facebook.com/sottogambagame

