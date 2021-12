Sottopasso via Marsala, pubblicato il bando

Pubblicato il bando di gara per la realizzazione del sottopasso di via Marsala che consentirà alla città di essere unita verso via Virgilio e viceversa, con l’eliminazione di ben 3 passaggi a livello, ossia quelli di via Ponte Salemi, via D’Aneu e via Sieli.

Con questo intervento storico, dal valore di oltre 12,5 milioni di euro a carico di Ferrovie dello Stato, sarà realizzata un’opera fondamentale che renderà più scorrevole e sicuro il traffico stradale grazie al sottovia lungo oltre 100 metri ed ovviamente dotato di pompe idrovore e meccanismi di salvaguardia e sicurezza viaria in presenza di forti piogge. I lavori, che rientrano nel piano di ripristino della Palermo-Trapani via Milo, dureranno circa 500 giorni dalla progettazione esecutiva. «Come ampiamente annunciato nei mesi scorsi, si va avanti verso una città finalmente unita e non più divisa da passaggi a livello ormai vetusti e non più al passo con i tempi – dichiarano il Sindaco Tranchida, l’Assessore Pellegrino e l’Assessore Safina – sostituiti da un’opera di grande valore, che con l’impegno della nostra amministrazione, di RFI, dei numerosi tecnici coinvolti, degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte, vedrà la luce nei prossimi anni. Siamo certi che i vantaggi saranno tanti e compenseranno nettamente i disservizi che potrebbero esservi nel corso dei lavori, che comunque chiederemo a FS di organizzare in maniera tale da non creare disagi a nessun residente e commerciante, come peraltro sancito in sede di stesura del programma di governo sottoscritto dalla maggioranza consiliare, votato e sostenuto dai trapanesi nel 2018».

Com. Stam.