Sottoposto agli arresti domiciliari, viene sorpreso dai Carabinieri fuori dalla sua abitazione. Arrestato un 38enne

Latina: Nella giornata di domenica, i Carabinieri della Stazione di Sezze (LT) hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, per evasione, un cittadino tunisino di 38 anni residente a Sezze (LT), già noto alle forze di polizia e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato avvenuto lo scorso mese di agosto a Cisterna di Latina (LT).

All’atto del controllo svolto dal personale dell’Arma dei Carabinieri, l’uomo non era presente presso la propria abitazione, ossia del luogo di detenzione. Pertanto, i Carabinieri hanno avviato le ricerche dell’indagato che, in un breve lasso di tempo, è stato rintracciato per le strade di quel centro, senza alcuna autorizzazione.

Pertanto, lo stesso è stato arrestato per evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Latina, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo, che si terrà nella giornata odierna. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione