Sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Polizia di Stato e Dompé farmaceutici S.p.A. per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici 

È stato siglato oggi presso la Questura di Milano, il Protocollo d’Intesa tra il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Lombardia e Dompé farmaceutici S.p.A., per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informatici sensibili.

L’accordo si colloca nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero dell’Interno, tese al costante e continuo potenziamento dell’attività di prevenzione delle minacce cyber contro le infrastrutture informatizzate di maggiore rilievo per il sistema-paese.

Il Protocollo, siglato alla presenza del Questore di Milano Dott. Bruno MEGALE, dal Dirigente del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Lombardia Dott.ssa Manuela DE GIORGI ed il Presidente Esecutivo di Dompé farmaceutici S.p.A., Sergio Dompé, mira a sviluppare una sinergia tra i firmatari allo scopo di condividere e analizzare ogni informazione utile a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche.

Il fulcro di tale sinergia è rappresentato dalla circolarità informativa e dalla tempestività delle comunicazioni, nella convinzione che la condivisione delle reciproche conoscenze sulle attuali e future minacce cyber rappresenti un elemento essenziale per lo sviluppo di efficaci azioni operative da introdurre per fronteggiare situazioni d’emergenza.

Grazie all’intesa avviata, il Centro Operativo della Polizia Postale e Dompé farmaceutici collaboreranno non solo impostando efficaci procedure di intervento in caso di attacco informatico, ma anche stabilendo un continuo scambio di informazioni a scopo preventivo. In tale ambito, nell’accordo è anche prevista l’organizzazione di appositi momenti formativi a cura degli specialisti della Polizia Postale, volti ad innalzare la consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo degli strumenti informatici tra i dipendenti della società.

Il Questore di Milano: “È un momento significativo quello a cui stiamo assistendo oggi poiché l’industria farmaceutica è di vitale importanza non solo per la salute dei cittadini ma anche da un punto di vista sociale. La farmaceutica italiana è un settore fondamentale per la crescita del nostro Paese e dell’Europa stessa, per il suo valore industriale e sociale di assoluta eccellenza. Con questo Protocollo la Polizia di Stato mette a servizio del settore farmaceutico i propri strumenti, efficaci in un’ottica non solo di repressione e soluzione di attacchi informatici, ma anche e soprattutto mediante la prevenzione di futuri danneggiamenti, senza trascurare il momento formativo curato dagli specialisti della Polizia Postale nei confronti dei dipendenti della società.”

“La firma di questo Protocollo d’Intesa conferma l’impegno della Polizia di Stato nella tutela dei sistemi informativi di rilevanza strategica nazionale, a supporto concreto del tessuto produttivo del Paese” – ha commentato Sergio Dompé – “in un contesto che vede le minacce cibernetiche in costante evoluzione, questa collaborazione è per Dompé farmaceutici un esempio virtuoso di sinergia pubblico-privato, volto a rafforzare la resilienza delle nostre infrastrutture digitali. Oggi difendere l’innovazione del Made in Italy significa anche proteggere i dati, i processi e le persone che ne sono al centro.”

Il dirigente del COSC per la Lombardia Manuela De Giorgi: “la Polizia Postale crede fortemente nell’efficacia dei protocolli d’intesa per la tutela dei sistemi informatici strategici delle più importanti realtà del territorio. L’industria farmaceutica rientra nel settore di essenziale importanza per la sicurezza e la resilienza, nel perimetro applicativo della Direttiva Ue conosciuta come NIS 2. L’accordo di oggi, che si basa sui tre pilastri dello scambio di informazioni, delle best practices condivise e della formazione, costituisce uno strumento di forte contrasto e di difesa digitale alle sempre più sofisticate ed insidiose tipologie di attacco informatico.”