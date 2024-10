Sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura tra la Prefettura di Palermo e la Commissione Regionale ABI Sicilia

Nell’ambito dell’azione preventiva mirata a contrastare il fenomeno dell’usura, oggi, mercoledì 30 ottobre, alle ore 10:00, presso la Sala Vicari della Prefettura di Palermo, il Prefetto Mariani e il Presidente della Commissione Regionale ABI Sicilia, dott. Malandrino, hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura, in attuazione dell’Accordo Quadro già assunto in sede centrale.

Il Protocollo rende operativo in sede periferica l’Osservatorio provinciale per una migliore analisi dei fenomeni estorsivi e, in particolare, usurari, mediante l’intervento attivo anche delle associazioni iscritte nell’albo prefettizio aderenti alle finalità del Protocollo.

Il documento di intesa si propone, tra l’altro, di promuovere iniziative di informazione sull’utilizzo dei Fondi per il sostegno alle vittime dell’usura e per la prevenzione dell’usura, in collaborazione con gli altri interlocutori istituzionali e associativi, anche attraverso attività di educazione finanziaria.

La sottoscrizione, alla presenza delle Forze dell’Ordine territoriali, ha visto la partecipazione del direttore centrale della sede di Palermo di Banca d’Italia, dott. Alagna e del Presidente della Fondazione Antiusura Palermo Santi Mamiliano e Rosalia E.T.S., dott. Furnari, da lungo tempo impegnata nell’azione preventiva ed educativa, finalizzata a raggiungere una giusta cultura anti-debito unitamente ad un maggiore senso di responsabilità individuale e sociale e di facilitazione di accesso alla concessione di credito.

Il Prefetto Mariani, dopo avere valorizzato la spiccata capacità delle Forze dell’Ordine che operano nel territorio di questa Provincia nell’affrontare questo fenomeno, ha precisato che l’azione dell’Osservatorio provinciale intende agevolare la tutela delle potenziali vittime di usura mediante l’informazione e una maggiore consapevolezza sulle opportunità di accesso al credito, per scongiurare i rischi di un fenomeno presente ma sommerso e far superare la ritrosia alla denuncia.

La sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Prefettura di Palermo è per la Commissione regionale Abi della Sicilia – ha sottolineato il Presidente ABI Sicilia, Salvatore Malandrino – l’importante declinazione di un impegno che Abi ha rinnovato a livello nazionale, alla luce dei nuovi scenari sociali ed economici e dell’esigenza di adottare strumenti sempre più idonei e misure sempre più efficaci per supportare le famiglie e le imprese in difficoltà o sovra-indebitate.

Il momento della sottoscrizione è stato condiviso con il Prefetto Nicolò, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, in videocollegamento durante la simultanea seduta di Osservatorio Nazionale, attivo dal maggio 2022.