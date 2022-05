Sottosegretario Borgonzoni all’apertura dei lavori di “Cantiere città”: “Investire su effetto moltiplicatore della cultura”

«Chi amministra un territorio lo sa bene: ascoltarne le reali esigenze è il primo passo da compiere per rispondere in maniera esaustiva alle richieste dei cittadini.

Il piano di “capacity building” che prende il via oggi mira a mettere a fuoco i punti di forza dei progetti di candidatura presentati dalle città finaliste che si sono contese il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024. Tutte meritevoli di vincere, proprio perché tarate sulle specificità delle comunità che rappresentano. Progetti da coltivare per spingere su quell’effetto moltiplicatore che la cultura è in grado di innescare: una ricchezza straordinaria per la sua unicità, che le imprese della filiera culturale e creativa del nostro Paese – su cui molto come Ministero della Cultura stiamo investendo – sanno esprimere e raccontare come nessuno». Così il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni per l’apertura dei lavori della prima delle iniziative promosse nell’ambito di “Cantiere città. Un percorso di valorizzazione per le finaliste a Capitale Italiana della Cultura 2024”, progetto del Servizio VI del Segretariato generale MiC e della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

