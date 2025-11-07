Sottrae un trolley a una turista straniera: 26enne arrestato dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 26enne straniero per furto aggravato.

L’arresto si è concretizzato a seguito dell’intervento dei militari, allertati da un cittadino che aveva telefonato al 112 NUE per segnalare il furto di bagagli da viaggio subito da una turista straniera, avvenuto pochi istanti prima davanti un bar di viale Pietramellara (quartiere Porto-Saragozza). I militari dell’Arma, intervenuti tempestivamente, rintracciavano subito l’autore del furto in via Boldrini. Lo stesso, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di fuggire in direzione di via Amendola ma veniva immediatamente raggiunto, bloccato e trovato in possesso di un computer portatile, cavetteria e alcune carte di credito di proprietà della turista 32enne alla quale veniva restituita l’intera refurtiva. Un trolley e lo zaino, invece, venivano ritrovati in via Boldrini, ove l’autore del furto li aveva abbandonati prima di darsi alla fuga. Oltre alle testimonianze raccolte dai presenti, i Carabinieri hanno potuto ricostruire l’intera dinamica del furto anche grazie alla visione del sistema di videosorveglianza del bar che hanno ripreso tutti i momenti salienti del furto. Dopo le formalità di rito, il 26enne veniva arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.