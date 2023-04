Sp37 Belmonte-Palermo, scatta l’interrogazione all’Ars

Dopo più di un anno poche novità sull’importante arteria che collega il piccolo comune di Belmonte alla città di Palermo.

Così il deputato regionale all’Ars Vincenzo Figuccia ha deciso stamane di presentare un’interrogazione all’assessore per le infrastrutture chiedendo lumi in ordine alle progettualità di messa in sicurezza e ripristino della viabilità.

“Una situazione purtroppo ormai diffusa nell’interland della provincia – afferma il parlamentare – e che mi ha visto intervenire su più fronti negli ultimi mesi soprattutto, in ragione della scarsa sicurezza nella quale incorrono gli automobilisti.

Sulla vicenda è intervenuta anche la belmontese Rita Pizzo, candidata a Sindaco alle amministrative dello scorso Giugno.

“Da 16 lunghi mesi la comunità Belmontese è costretta a percorrere strade alternative come la sp 38 e la 126, anch’esse chiuse al transito da diverso tempo. È come vivere in un labirinto senza via d’uscita” – dichiara nella nota. Ho preso un impegno con i miei concittadini e intendo onorarlo, dunque mi batterò affinché l’arteria venga riaperta in tempi brevi. Disagi e costi onerosi per lavoratori, studenti e cittadini tutti, non possono passare in secondo piano. Serve un’accelerata sull’annosa questione da parte degli organi preposti e per questo ringrazio l’onorevole Figuccia per l’atto ispettivo presentato”.

