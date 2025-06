Spa da top-5 per DL Racing nel Lamborghini Super Trofeo

Al via del terzo round stagionale in classe LC con quattro Huracan ST Evo2, il team milanese conquista risultati preziosi con i suoi portacolori, tutti in crescita all’esordio sull’impegnativa pista belga. La serie della Casa del Toro tornerà in azione al Nurburgring dopo la pausa estiva

Spa (Belgio). Crescita doveva essere e crescita è stata. Seppure in parte disturbato dai capricci del meteo, si è chiuso con dei risultati nel complesso positivi il weekend di DL Racing sul circuito belga di Spa, che ha ospitato il terzo round del Lamborghini Super Trofeo Europa. Il team milanese, con il consueto supporto tecnico di Krypton Motorsport, schierava un poker di Huracan ST Evo2, sulle quali hanno vissuto il loro primo weekend in assoluto sul veloce e impegnativo tracciato immerso nelle Ardenne tutti gli alfieri che hanno preso il via in classe LC con i colori della squadra diretta dal patron Diego Locanto e dal team manager da Fabrizio Del Monte. Approdati a Spa con il target principale di migliorare progressivamente i propri riscontri durante l’intero weekend, i vari equipaggi hanno dovuto fronteggiare anche le bizze del meteo, che non ha facilitato le cose nella prima sessione di prove libere (con prima esperienza della pista “slittata” quindi alla seconda) e poi anche in qualifica.

In evidenza nell’adattamento si è messo in particolare l’equipaggio formato dai due connazionali di Hong Kong Chan Chi Chung e Ka Hing Tse. Per loro un fine settimana in deciso crescendo con gara 1 terminata venerdì in quinta posizione a coronamento di una bella rimonta nel finale e gara 2 conclusa sabato al quarto posto ad eguagliare il miglior risultato stagionale ottenuto già a Monza. Per Chung-Tse due top-5 sempre in lotta per il podio che li hanno fatti balzare all’ottavo posto nella classifica generale LC. Più complesso il fine settimana dell’altro alfiere DL Racing originario di Hong Kong, Philip Tang, che dopo un incoraggiante nono posto in gara 1 è stato poi costretto al ritiro in conseguenza di uno sfortunato contatto con una vettura rivale. Simile finale di gara 2 per Francesco Turzo, che ha subìto un contatto che lo ha messo fuori dai giochi. Il gentleman driver pugliese è però riuscito ugualmente a classificarsi in nona posizione dopo aver disputato una positiva gara 1, conclusa invece all’ottavo posto. Infine, Cristian Bortolato ha centrato anche lui due top-10 grazie alla decima e alla settima posizione conquistate rispettivamente in gara 1 e gara 2 a conferma della progressione mostrata dal pilota veneto, anche lui all’esordio assoluto a Spa.

Il team principal Diego Locanto dichiara al termine del weekend: “Sapevamo che sarebbe stato un fine settimana complesso, ma tutti i ragazzi hanno dato il massimo, in abitacolo, dove erano tutti alla prima in Belgio, così come ai box. Continuano quindi i miglioramenti dei nostri piloti ed è una crescita importante per tutta la squadra, arrivata davvero a un passo dal podio. E’ la conferma che stiamo avvicinando i migliori della categoria e a questo punto è chiaro che la progressione deve continuare anche al Nurburgring. Lato team il risultato c’è, quindi guardiamo avanti con fiducia e speranzosi di ottenere almeno un podio nel prossimo appuntamento”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 13 aprile Le Castellet; 1 giugno Monza; 28 giugno Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre: Barcellona; 7 novembre Misano. World Finals: 8-9 novembre Misano

Com. Stam. + foto

DL Racing Tang Spa2025