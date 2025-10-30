Spacciatore di coca “a domicilio” arrestato dai Carabinieri

Catania – quartiere San Giovanni Galermo Il costante impegno rivolto profuso dai Carabinieri al contrasto del traffico e della vendita di sostanze stupefacenti, come dalle specifiche disposizioni impartite dal Comando Provinciale dell’Arma,

ha consentito ancora una volta ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Gravina di Catania, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, di arrestare in flagranza un pregiudicato catanese di 31 anni, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La pregressa attività info investigativa svolta, aveva fatto nuovamente convergere le attenzioni dei militari sul 31enne, già noto per i suoi specifici precedenti giudiziari in materia di droga e ritenuto, ancora, essere un attivissimo spacciatore.

A tal fine, pertanto, i Carabinieri si sono mossi per “beccarlo” con le mani nel sacco, tanto che, individuata la zona di sua “influenza” nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo, hanno pazientemente atteso le sue mosse che, in verità, non hanno minimamente tardato a manifestarsi.

In effetti, in Largo Lilibeo i Carabinieri, intorno alle 19.30, hanno eseguito un servizio di avvistamento che ha loro consentito di notare l’arrivo di due uomini che, giunti a bordo della loro autovettura ed intrattenendosi al cellulare, sembravano con impazienza attendere a margine della carreggiata l’arrivo di qualcuno.

Trascorsi una decina di minuti, invero, i militari hanno riconosciuto il 31enne che, anch’egli arrivato a bordo di un’autovettura, è stato raggiunto a piedi da uno dei due uomini con il quale, attraverso il finestrino del lato passeggero, ha effettuato uno scambio, dando così il via all’intervento dei Carabinieri che hanno immediatamente bloccato i tre.

Nel corso dell’azione, però, l’acquirente, poi identificato per un 48enne di Catania, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi delle 2 dosi di cocaina appena acquistate, gettandole sotto la macchina, ma il tentativo è andato a vuoto perché la droga è stata immediatamente recuperata dai Carabinieri che si erano avveduti del suo gesto.

Gli investigatori hanno, quindi, perquisito il 31enne, trovandogli in tasca ben 315,00 euro, probabilmente l’incasso dell’attività di spaccio, ma non ulteriore droga, a riprova che il pusher portava con sé soltanto quella destinata alla consegna, preventivamente ordinata per telefono, come in effetti confermato dall’acquirente, a sua volta segnalato alla Prefettura quale “assuntore”.

L’arresto del 31enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha altresì emesso a suo carico una misura cautelare a seguito della quale è stato posto ai “domiciliari”.