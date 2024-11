Spacciatore in attività nel centro storico individuato e bloccato dai Carabinieri. Arrestato 24enne 

Catania centro storico: Nell’ambito delle attività di intensificazione dei servizi preventivi sul territorio, disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per la prevenzione e il contrasto all’illegalità diffusa, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti, una delle principali fonti di guadagno della criminalità organizzata, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 24enne di Catania, per spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, in seguito ad accurate attività info-investigative, i militari erano venuti a conoscenza di vera e propria piazza di spaccio attiva in un’area della movida catanese, nell’area tra Via Auteri e Piazza Currò. Per questo motivo, i Carabinieri hanno deciso di pianificare un servizio di osservazione in modalità discreta, monitorando con attenzione la zona interessata.

Dopo alcune ore di appiattamento, mimetizzati tra la gente, introno alle ore 01.30 di notte gli investigatori hanno individuato il sospettato. Gli operanti, pertanto, senza farsi notare, hanno osservato l’uomo in azione, mentre cedeva sostanze stupefacenti ad un acquirente, prelevandola da un contenitore di plastica trasparente contenente involucri bianco/neri, scambiandoli rapidamente con denaro.

A quel punto è scattato il blitz, quindi le squadre dei Carabinieri dislocate in modo da escludere ogni possibilità di fuga al malvivente, si sono avvicinate verso il giovane che, resosi conto della loro presenza, ha cercato di disfarsi della droga, abbandonandola sotto ad un veicolo parcheggiato e tentando di allontanarsi.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri lo ha però bloccato sul posto, impedendogli ogni possibilità di fuga. La sostanza stupefacente recuperata sotto la macchina, consistente in 15 dosi di cocaina pronte per la vendita, è stata immediatamente sottoposta a sequestro. I militari dell’Arma, inoltre, sotto la sella dello scooter Honda SH in uso al pusher, hanno rinvenuto dentro un marsupio contenente €80, suddivisi in quattro banconote da €20, ritenuti provento dell’illecita attività.

I successivi controlli nelle banche dati delle Forze di Polizia hanno inoltre rivelato, che il giovane spacciatore, già noto alle Forze dell’Ordine poiché già segnalato per pregresse vicende in materia di stupefacenti, era anche destinatario di un provvedimento, che gli vietava di stazionare nei pressi di esercizi pubblici di quella zona per 2 anni. L’uomo è stato naturalmente arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato il provvedimento mentre lo stupefacente e il denaro è stato sottoposto a sequestro.