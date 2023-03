Spaccio a Milano: la Polizia di Stato arresta quattro persone e sequestra droga e contanti

La Polizia di Stato ha arrestato quattro cittadini italiani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed ha sequestrato oltre 200 pastiglie di ecstasy, 9 grammi di MDMA, oltre 500 grammi di hashish, 35 grammi di cocaina, 30 grammi di ketamina, 70 grammi di marijuana ed oltre 10.000,00 euro in contanti.

Venerdì sera, nell’ambito di un mirato servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Sempione, gli agenti della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 30 anni, senza alcun precedente di polizia, e un cittadino italiano di 23 anni, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti. L’attività è nata da pregressi servizi sul territorio che avevano portato a ritenere che il 30enne fosse dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della sua abitazione. A seguito di un servizio di osservazione dello stabile in cui lo stesso risultava abitare, intorno alle 20 circa, i poliziotti hanno notato due ragazzi accedere all’interno di un appartamento sito al piano terra, e successivamente hanno visto tre giovani uscirne. Sottoposti a controllo, il 23enne è stato trovato in possesso di 4 involucri di cocaina dal peso di 4 grammi, di 1,2 grammi di hashish, di 12 involucri di ketamina dal peso di 18,9 grammi, di 4 involucri di MDMA dal peso di 5,8 grammi e di 95 euro in contanti. La perquisizione personale degli altri due giovani ha dato invece esito negativo. Gli agenti hanno quindi effettuato la perquisizione all’interno dell’appartamento dal quale erano usciti i tre giovani, risultato poi essere affittato dal 30enne. Sul tavolo, sono stati rinvenuti e sequestrati 69 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, mentre all’interno di una cassaforte, 553 grammi di hashish, 3.520 euro e un bilancino di precisione. I poliziotti hanno proseguito poi la loro attività all’interno dell’abitazione del 23enne, sempre in zona Sempione, dove hanno trovato sul tavolo un involucro di ketamina dal peso di 1 grammo, due involucri di MDMA dal peso di 2,8 grammi e 10 pastiglie di ecstasy. Lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati e gli arrestati sono stati giudicati per direttissima.

La successiva attività di indagine ha permesso di risalire al fornitore dei due arrestati, un cittadino italiano di 33 anni, agli arresti domiciliari in zona Bonola per reati in materia di stupefacenti. Gli agenti, lunedì pomeriggio, hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento dove il ragazzo stava scontando la misura cautelare ed hanno trovato 5,1 grammi di hashish, un involucro di cocaina dal peso di 15,4 grammi, una busta contenente ketamina dal peso di 10,3 grammi, un bilancino di precisione ed una macchina per il sottovuoto. All’interno di un cassetto della camera da letto, sono state poi rinvenute due buste termosigillate contenenti MDMA dal peso di 187,6 grammi, mentre, all’interno di un giubbotto, i poliziotti agenti hanno trovato una busta contenente 227 pastiglie di ecstasy e la somma di 530 euro.

All’interno dell’appartamento controllato, gli agenti hanno identificato un altro cittadino italiano di 29 anni, pregiudicato sempre per reati in materia di stupefacenti, che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 1.200 euro. A seguito della successiva perquisizione effettuata all’interno della sua abitazione in zona Scalo Romana, sono stati sequestrato 5.310 euro, un bilancino di precisione e un involucro di cocaina dal peso di 16 grammi. I due sono stati giudicati per direttissima.