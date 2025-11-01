Spaccio dalla finestra di casa: denunciato dai Carabinieri

Piedimonte Etneo (CT). I Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo lo tenevano d’occhio, un pregiudicato 53enne del posto, che, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato ritenendolo responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti e di fabbricazione o commercio di materiale esplodente.

Lo avevano infatti visto, intorno alle 22.30, alla finestra della propria abitazione, nel centro cittadino del paese etneo, mentre stava intrattenendosi con un altro pregiudicato 19enne che però, alla vista dei Carabinieri, ha invano tentato di dileguarsi in tutta fretta.

L’intento di quest’ultimo non è per lui andato come sperato, perché è stato subito riconosciuto dai militari per i suoi precedenti e perché, tra l’altro, erano già a conoscenza che lo stesso fosse un assuntore di sostanze stupefacenti, quindi immediatamente raggiunto e bloccato.

Alle domande rivolte dagli investigatori dell’Arma, le risposte fornite dai due soggetti sul loro strano comportamento, però, non sono state prese in seria considerazione dai militari che pertanto hanno deciso di procedere al controllo presso l’abitazione del 53enne.

La perquisizione ha ben presto fornito la giusta chiave di lettura ai Carabinieri che, in vari nascondigli, hanno trovato 8 dosi di marijuana e due di hashish, pronte per la vendita al dettaglio, nonché due bilancini di precisione ed il materiale necessario al confezionamento per la vendita al dettaglio.

Inoltre, i Carabinieri, hanno anche scovato un petardo di fattura artigianale, contenente polvere da sparo, della misura di tre centimetri di diametro e nove di lunghezza.